Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında T.K'nin evinde yaptıkları aramada 64,5 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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