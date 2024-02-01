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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:06
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında T.K'nin evinde yaptıkları aramada 64,5 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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