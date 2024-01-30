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        Giresun'da 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

        Giresun'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar nedeniyle 13 köyün yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:33
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        Giresun'da 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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        Giresun'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar nedeniyle 13 köyün yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten alınan bilgiye göre, yağışın ardından Espiye'de 12 ve Dereli ilçesinde 1 olmak üzere 13 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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