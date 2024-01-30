Giresun'da 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Giresun'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar nedeniyle 13 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Giresun'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar nedeniyle 13 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Valilikten alınan bilgiye göre, yağışın ardından Espiye'de 12 ve Dereli ilçesinde 1 olmak üzere 13 köyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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