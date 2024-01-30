Giresun'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Giresun'da, evden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Merkeze bağlı Sıvacı köyündeki bir evden çeşitli eşyaların çalındığının bildirilmesi üzerine, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

JASAT ve Merkez İlçe Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler F.K. ve C.T, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

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