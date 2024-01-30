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        Giresun'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

        Giresun'da, evden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 18:04 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:04
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        Giresun'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
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        Giresun'da, evden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

        Merkeze bağlı Sıvacı köyündeki bir evden çeşitli eşyaların çalındığının bildirilmesi üzerine, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

        JASAT ve Merkez İlçe Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler F.K. ve C.T, gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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