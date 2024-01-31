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        Vali Serdengeçti, STK ve firma ziyaretlerini sürdürüyor

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sivil toplum kuruluşları ile firma ziyaretlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:40
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        Vali Serdengeçti, STK ve firma ziyaretlerini sürdürüyor
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sivil toplum kuruluşları ile firma ziyaretlerini sürdürdü.

        Giresun Maraton Spor Kulübünü ziyaret eden Serdengeçti, Kulüp Başkanı Mehmet Fatih Kitapçı ve kulüp yöneticileriyle bir araya geldi.

        Vali Serdengeçti, kulübün başarılarından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, sporun ve kültürün bir araya geldiği etkinliklerin kentteki birlik ve beraberliğe katkı sağladığını vurguladı.

        Başkan Kitapçı, kulübün büyük bir heyecan ve başarıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri olan "Runkerasus Giresun Yarı Maratonu"nun 7'ncisinin 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirileceğini aktardı.

        Ardından Vali Serdengeçti, Türk Tabipleri Birliği Giresun Tabipler Odasını ziyaret etti.

        Ziyarette, Giresun Tabipler Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Demirelli tarafından yürütülen faaliyetler ve oda çalışmaları hakkında Vali Serdengeçti'ye bilgi verildi.

        Vali Serdengeçti'nin ziyaretinden ve sağlık sektörüne gösterdiği desteklerden dolayı şükranlarını sunan Başkan Demirelli ve yönetim kurulu üyeleri, sağladığı katkılar dolayısıyla Serdengeçti'ye teşekkür etti.

        Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesindeki GİTEKS Konfeksiyon firmasına ziyarette bulunan Serdengeçti, firmanın Genel Müdürü Merdan Yüce ile bir araya gelerek, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi.

        İş dünyasının kent ekonomisine katkılarını takdirle karşıladığına işaret eden Serdengeçti, yerel işletmelerin sürdürülebilir büyüme hedefleri konusundaki desteklerini ifade etti.

        Serdengeçti, Park Dayanıklı Mutfak Eşyaları firmasına da ziyaret ederek, firma sahibi Avni Yolasığmaz ile sohbet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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