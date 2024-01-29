Giresun'da 3107 metre yüksekliğindeki dağda kış tatbikatı gerçekleştirdi Giresun'da faaliyet gösteren ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği, 3 bin 107 metre yüksekliğindeki Karagöl Dağı'nda kış tatbikatı gerçekleştirdi.

Giresun'da faaliyet gösteren ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği, 3 bin 107 metre yüksekliğindeki Karagöl Dağı'nda kış tatbikatı gerçekleştirdi.

Dernek başkanı Mete Durmuş, gazetecilere, Dereli ilçesine bağlı Aksu köyünde yürüyüşle başlayan tatbikatın, sıfırın altında 20 derecede dağ zirvesindeki tırmanışla sona erdiğini söyledi.

Tatbikatın, 2 gün zorlu kış koşullarında yaşanabilecek olaylara karşı hazırlıklı olma adına gerçekleştirildiğini ifade eden Durmuş, "Burada zorlu dağ koşullarında yaşanabilecek bir kazaya müdahale etme kapasitemizi ölçtük. Üye ve ekipman bakımından hazır olduğumuzu gördük. Misyonumuza uygun acil durum ve afetler ile ilgili eğitimlerimize devam edeceğiz." dedi.