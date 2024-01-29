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        Giresun'da yayla merkezine inen tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

        Giresun'da yayla merkezine inerek yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:21
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        Giresun'da yayla merkezine inen tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
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        Giresun'da yayla merkezine inerek yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kentin yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını güçleştirdi.

        Bulancak ilçesine bağlı Paşakonağı yaylasında dün gece yiyecek arayan tilkinin görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, yayla merkezindeki iş yerlerinin olduğu bölgede bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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