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        Kurban paralarını zimmetine geçiren vakıf görevlisine tutuklama

        GİRESUN İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Türkiye Diyanet Vakfı´nda 5,1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği suçlamasıyla görevine son verilip, gözaltına alınan vakıf görevlisi Fatih Ahmet Akkaya´nın tutuklandığın söyledi. Kılıçbay, "Bu insanın yaptığı zarar genel merkez kaynaklarıyla karşılandı ve kurbanların hepsi kesildi. Yurt dışı dahil, ibadetler yerine getirildi. Hepsi video ile kayıt altına alındı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:08 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:10
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        Kurban paralarını zimmetine geçiren vakıf görevlisine tutuklama
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        GİRESUN İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Türkiye Diyanet Vakfı´nda 5,1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği suçlamasıyla görevine son verilip, gözaltına alınan vakıf görevlisi Fatih Ahmet Akkaya´nın tutuklandığın söyledi. Kılıçbay, "Bu insanın yaptığı zarar genel merkez kaynaklarıyla karşılandı ve kurbanların hepsi kesildi. Yurt dışı dahil, ibadetler yerine getirildi. Hepsi video ile kayıt altına alındı" dedi.

        Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Türkiye Diyanet Vakfı´nın Giresun Şube Temsilcisi Fatih Ahmet Akkaya´nın vatandaşların kurban parası ve bağış olarak yaptığı 5,1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla 2023´te başlatılan adli ve idari soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.

        Müftü Kılıçbay, yaşananlar sonrası vakıf görevlisi Fatih Ahmet Akkaya´nın görevine son verilip, tutuklandığını, savcılık tarafından istenilen belgelerin de vakıftan gönderildiğini duyurdu. Kılıçbay, "Kol kırılır yen içinde kalır, diye düşünmedik. Ahlaksızla, hırsızı bekleyemezsiniz. Bunların başına 10 tane de polis dikseniz, Allah korkusu olmayınca yapacağını yapıyor. Bu insanın yaptığı zarar genel merkez kaynaklarıyla karşılandı ve kurbanların hepsi kesildi. Yurt dışı dahil ibadetler yerine getirildi. Hepsi video ile kayıt altına alındı. Öz kaynaklardan bunun gideri karşılandı. Ama bu insanın yapmış olduğu kurumun itibarını zedeledi. İtibar konusunda bir sıkıntı olmuştur. Biz devletimizin yanındayız. Hesaplarımız açıktır, şeffaftır, gelin kontrol edin. Siz gelmezseniz de ben bunların hesabını çıktığım her kürsüde vereceğim" dedi.

        ZİMMET TEFTİŞ KURULU RAPORUNDA

        Öte yandan Fatih Ahmet Akkaya´nın 5,1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği Türkiye Diyanet Vakfı´nın teftiş kurulu raporuna da yansıdı. Raporda, "Fatih Ahmet Akkaya´nın usulsüz işlem yapmasına, önemli miktarda parayı zimmetine almasına zemin oluşturduğu, fırsat verdiği sonucunda da Vakfımızın önemli miktarda zararının oluştuğu anlaşılmıştır. Şubenin gelirinin 2021 yılında 2,1 milyon TL, 2022 yılında 3.3 milyon TL inceleme tarihi (19.07.2023) 2023 yılında 1,7 milyon TL olduğu, buna mukabil Fatih Ahmet Akkaya´nın büyük bir kısmı hesaplara dahil edilmeden zimmetine aldığı paranın 5,1 milyon TL olduğu dikkate alındığında bu konudaki idari zafiyetin büyüklüğü de ortaya çıkmaktadır" ifadelerine yer verildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Giresun - Hakan KABAHASANOĞLU

        2024-01-31 17:01:17

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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