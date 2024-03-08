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        Giresun'da Aşık Veysel'in "insansı robotu" konser verdi

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "insansı robotu" sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 22:45 Güncelleme: 08.03.2024 - 23:08
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        Giresun'da Aşık Veysel'in "insansı robotu" konser verdi
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "insansı robotu" sahne aldı.

        Sait Tonbul Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Öğretmenler Korosu" konseri düzenlendi.

        Robot teknolojileri uzmanı, android heykeller üzerine çalışmalar yapan Adil Çelik tarafından Aşık Veysel'in fiziksel özelliklerine göre tasarlanan insansı robotu, türküleri içine yerleştirilen cihaz sayesinde yapay zeka ile seslendirdi.

        Şef Kadir Hanbay yönetimindeki koro ise "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı türküye eşlik etti.

        Konseri, Şebinkarahisar Kaymakamı Yasin Ardıç, Sivas'ın Suşehri ilçesi Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, diğer ilgililer, öğrenciler ve veliler izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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