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        Giresun'daki kuyumcu soygununda gasbedilen taksici olay anını anlattı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcu soygununda aracı gasbedilen taksi sürücüsü Rıfkı Yavuz (50), olay sırasında yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:01
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        Giresun'daki kuyumcu soygununda gasbedilen taksici olay anını anlattı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcu soygununda aracı gasbedilen taksi sürücüsü Rıfkı Yavuz (50), olay sırasında yaşadıklarını anlattı.

        Yavuz, AA muhabirine, olay günü durağı telefonla arayan kişinin Bulancak ilçesine bağlı Kuşluhan köyüne araç istediğini söyledi.

        Aracıyla belirtilen adrese gittiğini ifade eden Yavuz, "Söz konusu yerde tıbbi maskeli ve kapüşonlu bir kişi bekliyordu. Elinde çantası vardı. Durur durmaz kapıyı açtı ve beni itti. Anahtarı aldı ve diğer şahıs geldi. Tüfek ve tabanca ile beni darbettiler." dedi.

        Yavuz, şahısların kendisini iple bağlayarak aracın bagajına koyduğunu belirterek, "Araçla kente indik. Kuyumcuya girdiler. Birkaç dakika sürdü. Oradan Şemsettin Mahallesi'ne gittik. Sonra, 'Kurtuldun. Seni bırakıyoruz.' dediler. Aracı da bırakıp fındık bahçesine doğru gittiler. Ben de kendi kendime ipleri çözdüm ve kurtuldum." diye konuştu.

        Araçtayken zanlıların kendi aralarındaki konuşmalarını çok fazla duyamadığını aktaran Yavuz, "Bana 'Seni bırakacağız. Sabret, akşama serbest kalacaksın' dediler ama telaşlılardı. Kendi aralarında 'Kuyumcuda önüne kim çıkarsa vurursun' dediklerini duydum." ifadesini kullandı.

        Giresun'un Bulancak ilçesindeki bir kuyumcuda 18 Nisan'da, biri maskeli ve tüfekli olmak üzere iki kişi soygun gerçekleştirmiş, polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu olayla ilgili S.T, S.C. ve E.B. yakalanmıştı.

        Zanlıların, soygun öncesi gasbettikleri taksi sürücüsü Rıfat Yavuz, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, S.T, S.C. ve E.B. 19 Nisan'da çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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