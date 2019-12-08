Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

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Giresun’da buzlanan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye yuvarlandı 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kaza, Güce ilçesi Tekkeköy mevki Orman işletme yolunda meydana geldi. 34 UG 120 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Metin Yavuz (49) Güce istikametine ilerlerken virajlı bölgede yolun karlı ve buzlu olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç dereye yuvarlandı. Kazada, sürücü Metin Yavuz hayatını kaybederken, yaralanan Metin Karabatak ise hastaneye kaldırıldı.

GİRESUN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:59

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