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100 kişilik kontenjana 548 aday başvurdu Görele Güzel Sanatlar Fakültesi’nin özel yetenek sınavı ile öğrenci alacağı bölümlerin 100 kişilik kontejanına 548 aday başvurdu

İHA

Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 100 kişilik kontenjanına 500'ün üzerinde başvuru yapıldı. Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Korona virüs salgını gölgesinde yetenek sınavlarını gerçekleştirdi. Sınavlar sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile yapıldı.

100 kişilik kontenjana 548 aday başvurdu Görele Güzel Sanatlar Fakültesi’nin özel yetenek sınavı ile öğrenci alacağı bölümlerin 100 kişilik kontejanına 548 aday başvurdu

Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 100 kişilik kontenjanına 500’ün üzerinde başvuru yapıldı. Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Korona virüs salgını gölgesinde yetenek sınavlarını gerçekleştirdi. Sınavlar sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile yapıldı.
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Resim Bölümüne 35, Müzik Bölümüne 25 ve Grafik Tasarım Bölümüne ise 40 olmak üzere 100 kişilik kontenjana 500’ün üzerinde aday başvurdu. Müzik ve resim bölümlerine yerleşebilmek için sınavlara giren öğrenciler yeteneklerini gösterdi. Korona virüs ile mücadele de yeni normalleşmenin başlamasının ardından okullarda yetenek sınavlarını gerçekleştirmeye başladı. Resim bölümüne başvuran öğrenciler okul içerisinde aynı anda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyaran yetenek sınavına girdi. Müzik bölümünde ise öğrenciler sınav odasına tek tek alınarak, belirlenen kılavuza göre sınava tabi oldu.
Resim ve Müzik ve Grafik Tasarım bölümleri için 100 kontenjan açıldığını, her bölüm için 548 öğrencinin başvurduğunu dile getiren Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Feridun Tekin “Yetenek sınavı ile öğrenci alıyoruz. Müzik Bölümüne 230, Resim, Grafik ve Tasarım bölümlerine ise 318 olmak üzere 548 başvuru yapıldı. Bunun yanı sıra Müzik Bölümüne 25, Resim Bölümüne 35 ve Grafik ve Tasarım Bölümüne ise 40'ar kontenjanımız bulunuyor. Resim ve Grafik ve Tasarım bölümleri için bugün yapılan sınav bir gün sonra açıklanacaktır. Müzik bölümü sınavı ise 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde iki gün devam edecek ve sınavdan sonraki gün açıklanacaktır. Yurdun dört bir tarafından gelen öğrenciler için sınavlar Krona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilmektedir” bilgisini verdi.

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