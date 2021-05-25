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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulancak'ta ilçe merkezinden geçen dere yatakları temizleniyor

İHA

Bulancak'ta ilçe merkezinden geçen dere yatakları temizleniyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde belediye ekipleri muhtemel sel taşkınları, çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturmasını önlemek amacıyla şehir içerisinden geçmekte olan İncuvez ve Karadere Dereleri'nin yataklarında temizlik çalışması başlattı.
Son yıllarda ani ve etkili olan sağanak yağışların bölgede ciddi bir şekilde etkili olduğuna dikkat çekilen açıklamada “Yapılan temizlik çalışmaları ile birlikte derelerin düzenli akışları sağlanıyor. Bununla birlikte dereler yerleşim alanlarında insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getiriliyor. Belediye olarak yıl boyunca derelerin düzenli akışlarını sağlayarak doğayı koruyor ve yaşanabilir bir çevre için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Bununla birlikte olası bir sel baskınlarına karşı sık sık dere temizlikleri yapılıyor. Yağış rejimleri değiştiği dönemlerde veya anlık yağışlarda derenin en sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Düzenli bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Çünkü son yıllarda bölgemizde yaşanan ani sel taşkınları ciddi can ve mal kayıplarına neden oldu. Bu durumu göz önünde bulundurarak şehir merkezimizden geçen İncuvez Karadere derelerinin yataklarındaki çalışmalarımıza başladık ve devem ediyoruz. denildi.

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