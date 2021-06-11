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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alucra'da okul ve taziye evinin temeli atıldı

İHA

Alucra'da okul ve taziye evinin temeli atıldı

Giresun'un Alucra ilçesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yaptırılacak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve taziye evinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

İlçede yapılacak olan Alucra Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkez Cami Taziye Evi ve Meydan Projesi'nin temel atma törenine TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende yerine yapılacak olan okuldan kendisinin de mezun olduğunu belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, ”Ben de bugün yıkılarak, yenisi yapılmak üzere temeli atılan okulun mezunuyum. Okul 24 derslikli olacak, okulda spor ve konferans salonları da yer alacaktır. İlçemizde taziye evi ihtiyacı olduğunu da gördük bizzat yakınlarımızın cenazesinde bu zorlukları yaşadık. Bugün burada taziye evinin de temelini atıyoruz. Bunlarla birlikte Temmuz ya da Ağustos ayı içerisinde Giresun Merkez İmam Hatip Lisesi binasının da temelini atacağız.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Alucra Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkez Cami Taziye Evi ve Meydan Projesi'nin temelini butona basarak atıldı.

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