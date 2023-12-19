Giresunspor: 0 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 16. hafta maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig 16. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 89. dakikada Amilton kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Giresunspor, üst üste beşinci mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı. Gençlerbirliği, 27 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Giresunspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.