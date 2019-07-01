Türk Telekom’un Türkiye’de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının yedinci dönem girişimleri belli oldu. Program kapsamında Türk Telekom, farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 9 ekibe, toplamda 1.1 milyon TL nakit desteği ile birlikte iş birliği yapma fırsatı sunacak.

Girişim hızlandırma programı PİLOT’un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından geri bildirim alacaklar.

Girişimler; Türk Telekom’un teknoloji altyapısının yanı sıra ofis alanı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim desteği gibi imkânlardan faydalanacaklar. Türk Telekom ayrıca, ekiplere program süresince ve sonrasında çeşitli mecralarda tanıtım desteği de sağlayacak.

PROGRAMA SEÇİLEN 9 GİRİŞİM ŞUNLAR

Yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası girişim hızlandırma programı PİLOT’un yeni dönemine seçilen 9 ekip şunlardan oluştu:

B2Metric AI - Şirketlere yönelik yapay zeka tabanlı aktif öğrenen platform

Blok-Z – Blockchain tabanlı enerji ticareti platformu

Efilli – Yapay zeka tabanlı sadakat yönetimi çözümü

GameSight – Mobil oyun geliştiriciler için analitik çözüm

Monday Hero – Tasarım üzerinden mobil yazılım oluşturma platformu

Pabbler – Kitlesel gönderi platformu

Piple – Yapay zeka destekli personel yönetim aracı

Robomotion – Bulut tabanlı yazılım robotları çözümü

Shopi – Yeni nesil mağazacılığın mobil platformu

BU YIL 4 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE YATIRIM YAPACAK

Türkiye’de bir girişim kültürü oluşturmayı ve yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “Ekonomik yönden daha da güçlü bir Türkiye için özellikle teknoloji girişimlerine destek vermek çok büyük önem taşıyor. Girişimlerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi; yenilikçi iş fikirlerini, müşterilerimizin her geçen gün daha da farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verebilecek katma değerli servislere dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni dönemde PİLOT kapsamında girişimlere yaptıkları yatırım miktarını artırdıklarını da belirten Er, seçilen her ekibe 125 bin TL nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda güçlü bir mentor desteği de sağladıklarını belirtti. Er “PİLOT’un yeni dönemi ile birlikte girişimlere yapacağımız yatırımlar, yılsonuna kadar toplamda 4 milyon TL’nin üzerine çıkacak” dedi. Fırat Yaman Er, şunları söyledi: “PİLOT’tan bugüne kadar 56 girişimi mezun ettik. Bu girişimler, 2018 yılında 280 kişiye istihdam sağladı ve 24 milyon TL’lik ciro elde etti. Mezun olan girişimlerden 17’si yatırım aldı.”