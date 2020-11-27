KPMG Türkiye'nin 212 işbirliği ile hazırladığı 'Türkiye Startup Yatırımları Raporu' yayınlandı. Girişim ekosistemindeki gelişimi ortaya koyan raporda, pandemiye rağmen yatırımcıların yeni iş alanlarına odaklandığı tespit edildi.

Rapora göre, 2020'nin ilk dokuz ayında Türkiye girişim ekosisteminde gerçekleşen toplam yatırım tutarı 2.2 milyar doları buldu.

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, pandemi döneminde 2020'nin ikinci çeyreğinin hareketli geçtiğini söyledi.

'HAYATIN DİJİTALE TAŞINMASI YATIRIMCININ İLGİSİNİ ÇEKTİ'

Salgının etkisiyle dünyada evde geçirilen sürenin artmasına paralel dijital platformlara da ilginin yükseldiğini kaydeden Kaçmaz, mobil oyunlara ve dijital eğlence platformlarına ilginin hiç olmadığı kadar arttığına dikkat çekti.

Kaçmaz, "Hayatın dijitale taşınması ve dijitale ilginin büyüyerek artması nedeniyle yatırımcıların da ilgisini teknoloji şirketlerine yöneldi. Geçmişte teknoloji sektöründeki birleşme ve satın almalar yükselişte olsa da bu ilgi şirket değerlemelerine yansımıyordu. 2020'de Türkiye'de girişim ekosistemindeki işlemlerin yanı sıra birleşme ve satın alma aktivitelerinde de hem işlem hacmi hem de işlem adedi açısından en büyük payı teknoloji şirketlerinin alacağını söyleyebiliriz" dedi.

EN BÜYÜK İŞLEMLER OYUN SEKTÖRÜNDE

Rapora göre, yılın ilk üç çeyreğinde en büyük işlem ABD merkezli Zynga'nın Haziran ayında yerli oyun geliştiricisi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın alması oldu. Bu işlem ile birlikte, Peak Games'in değerinin 1 milyar doları aşarak Türkiye'nin ilk 'unicorn' şirketi olduğu vurgulandı

Aynı dönemde gerçekleşen ikinci en büyük işlemin ise yine Zynga'nın Ağustos ayında Türk şirketi Rollic Games'i 168 milyon dolara satın alması olması da raporda yer aldı.

2020'nin bir diğer büyük işlemi de finansal teknoloji sektöründen geldi. Payguru'nun Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en büyük mobil ödeme şirketlerinden biri olan Tpay'e satışına dikkat çekildi.

Sağlık ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren görme engellilere yönelik akıllı baston üreticisi WeWALK, 3 boyutlu dijital vücut tarama girişimi Digime3D, kadın sağlığı takip ve analizi uygulaması PepApp, mikrobiyal biyopeptit üretimi ile gıdaların raf ömrünü arttırmayı hedefleyen Nanomik ve dijital patoloji alanında faaliyet gösteren Virasoft'a yapılan yatırımların da yine yılın öne çıkan işlemleri arasında olduğu bildirildi.

101 GİRİŞİME YATIRIMA YAPILDI

KPMG Türkiye'nin raporunda, çeyrek bazında gerçekleşen yatırımlar da ele alındı Buna göre, 2020'nin ilk çeyreğinde yerli startupların 30 işlem ile değeri açıklanan yatırımlar baz alındığında toplam 19 milyon dolarlık yatırım alırken, ikinci çeyrekte 27 işlem ile 28.3 milyon dolarlık yatırım aldıkları, üçüncü çeyrekte ise 44 işlem ile 45.8 milyon dolarlık yatırım çektikleri belirtildi.

Girişimlerin hisse satışları dikkate alındığında ise, ilk çeyrekte değeri açıklanmayan toplam 3 işlemin gerçekleştiği, ikinci çeyrekte 5 işlem ile Peak satışının da etkisiyle 1 milyar 832 milyon dolarlık işlem hacminin yakalandığı ve üçüncü çeyrekte ise 10 işlem ile 302 milyon dolarlık işlem hacminin yaratıldığı kaydedildi.