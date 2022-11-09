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Coca-Cola Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek yürütülen Kız Kardeşim Projesi hibe programı kapsamında bugüne kadar 101 girişimci kadına, işlerini büyütmeleri amacıyla destek olundu. Proje kapsamından bugüne kadar 450 binin üzerinde kadına eğitim, hibe programları ve ilham buluşmaları ile ulaşıldı. Kız Kardeşim Projesi Üçüncü Hibe Programının tanıtım törenine; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Serin Onkardeşler katıldı

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

2022 yılı Hibe Programı 4 aşama halinde gerçekleştirildi. Kapsamı, imalat, yeme ve içme, bilgi ve iletişim, konaklama sektörlerini içine alacak şekilde genişletilen programda, online başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçildi. Bu sürecin ardından bölgesel mülakatlar gerçekleştirildi. Bölgesel mülakatı başarıyla geçen girişimci kadınlar Hibe Programı Eğitim Kampı’na katılarak kamp müfredatlarını içeren eğitimler aldı. Final değerlendirmelerini başarıyla tamamlayan 60 girişimci kadın, iş geliştirme hibesiyle desteklendi ve projenin finansal kurum ortağı olan Akbank’ın avantajlı destek paketlerinden yararlanmaya hak kazandı.

KADIN İSTİHDAMINA KATKI SAĞLANIYOR

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ödül töreni açılış konuşmasında, Coca-Cola Türkiye olarak yedi yıldır projeye kesintisiz destek vermekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Karaca, “Hepimiz kadınların daha iyi bir yere gelmesi için çalışmalıyız. Hibe almaya hak kazanan kadın girişimcilerin kadın istihdamına katkısını sahada görüyorum. Bu da bizlere daima cesaret veriyor” diye konuştu.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Serin Onkardeşler ise konuşmasında; “2022 yılı itibariyle, hibe programında yer alan sektörler daha kapsayıcı hale geldi. Bu yıl yeme & içme, bilgi & iletişim, imalat ve konaklama sektörlerine yönelik çalışan, halihazırda işletme sahibi olan 60 girişimci kadına işletmelerini geliştirebilmeleri için hibe desteği sağlanıyor. Bu hibelerin, özellikle pandemi döneminden sonra, kadın girişimciler üzerinde yaratmış olduğu ekonomik sorunları bir nebze de olsa azaltabilmesi en büyük umudumuz’’ diye belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay ise, il ve ilçelerdeki kadın girişimcilerin kendilerine büyük bir cesaret verdiğini belirtti. Günay, 2022 yılında projenin etkisinin daha da büyüdüğünü sözlerine ekledi. Günay, bugün burada hibe kazansın ya da kazanmasın Kız Kardeşim programına katılan herkesi kutlarken tüm girişimci kadınlara kapılarının açık olduğunu belirtti.

7 YILDIR DEVAM EDİYOR

Coca-Cola, 2010 yılında başlattığı “5by20” programı ile tüm dünyada 6 milyondan fazla kadının ekonomiye katılımına öncülük etti. Bu programın en büyük destekçilerinden biri olan Türkiye’de; Coca-Cola Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği işbirliği ile hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi ile bugüne kadar 450 binin üzerinde kadına eğitim, hibe programları ve ilham buluşmaları ile ulaşıldı. 2022 sonuna kadar 700 bin kadının hayatına değer katmayı hedefleyen Kız Kardeşim Projesi, yeni işbirlikleri, hibe programları ve yeni eğitim programları ile yolculuğunu 7 yıldır kesintisiz sürdürüyor. Farklı profillerden birçok kadın tarafından sahiplenilen projenin kapsamı ve erişimi sürekli geliştiriliyor. Kadın çalışan ve girişimcilere ulaşmak, ihtiyaç duydukları eğitimleri onlara sunmak için eğitim altyapısı yenilenen projede e-eğitim altyapısı ile kadınların işlerini büyütmelerine katkı sağlayacak eğitimler sunmak hedefleniyor.