AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldı.

Kocaeli'de düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım atıyoruz. Ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kurulmuş olacak" dedi.

Bilişim Vadisi'nde bir tasarım kümelenmesi kurulacağını da kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, "Mevcut durumda ülkemizde tasarımla özdeşleşen bir teknopark yok. Bilişim Vadisi'ni tasarımla da ön plana çıkaracağız. Tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi daha güçlü etkileşime geçireceğiz" diye konuştu.

Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Bilişim Vadisi ile Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık sermaye ile kurulduğunu kaydeden Bakan Varank, "Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon kuruyoruz. Bu fonun miktarını, zamanla daha da artırmanın peşindeyiz. İster yerli ister yabancı olsun, fona yatırım yapmak isteyen herkese kapılarımız açık. Belirlediğimiz alt katkı limitinin altına düşmemek kaydıyla, herkes yatırımcı olarak bu fona dahil olabilir. Girişimcilik ekosistemine özel sektör katkısını işte bu şekilde artırmak mümkün. Büyük sanayi kuruluşlarımız, bankalarımız, gayri menkul şirketleri, emeklilik fonları, bu fonun yatırımcısı olabilirler" dedi.

Kurulan fonun yatırım yapacağı alanları da sıralayan Bakan Varank, "Bu fon, bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık ve enerji alanında büyümeye hazır hale gelen şirketlere yatırım yapacak. Daha özet ifade etmek gerekirse, bu fon sivil teknolojilere odaklanacak" bilgisini paylaştı.

'ÖLÇEKLEMEDE TEMEL EKSİK FİNANSA ERİŞİM'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , yaptığı konuşmada, katma değerli bir büyümeye giden yolda, yeni teknolojileri odağına alan parlak fikirlere ihtiyaç duyulduğunu da söyledi.

Bakan Varank, bunun için de piyasaları okumasını bilen inovatif girişimcilerin, özgün fikirlerinin ekonomik değere dönüşmesi gerektiğini kaydetti.

Erken aşama girişimlerin karşılaştıkları zorluklardan birisinin, işlerine ölçek kazandırma noktasında yaşadıkları sıkıntılar olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Çünkü ancak belirli bir ölçeğe ulaştıktan sonra rekabetçi olabiliyor ve piyasalara hitap edebiliyorsunuz. Tabi ölçek kazanabilmek için de finansmana erişmek, yatırım almak, yetkin insan kaynağı bulmak ve farklı pazarlara uyum sağlamak gibi aşmanız gereken engeller var. Ölçeklenme aşamasında, bu engelleri ne kadar hızlı aşarsanız, başarı da o kadar çabuk geliyor. Türkiye örneğine baktığımızda, ölçeklenme konusunda en temel eksikliğin finansa erişim olduğunu görüyoruz. Halihazırda ülkemizde girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor." diye konuştu.

Varank, TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajansları kanalıyla girişimciliği çok çeşitli mekanizmalarla teşvik ettiklerini ve TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim Programı sayesinde son 8 senede bin 381 girişim kurulduğunu bildirdi.

'243 MİLYON LİRALIK KATMA DEĞERLİ YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI'

Bu firmalara verdikleri sermaye desteğiyle, 243 milyon liralık katma değerli yatırımın önünü açtıklarını aktaran Varank, KOSGEB aracılığıyla geleneksel girişimcilere 65 bin liraya kadar, imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri girişimcilere de 375 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağladıklarını vurguladı.

Varank, kuluçka hizmetleri vermek üzere teknoloji geliştirme merkezlerinin kurulmasını teşvik ettiklerine işaret ederek, "Kalkınma ajanslarımızla girişimcilere mali destek sağlamanın yanında, eğitimler veriyor, girişimcilik ve kuluçka merkezi gibi ortak altyapılar kuruyoruz. Bu sene, 750 milyon lira sermayeli Bölgesel Kalkınma Fonu ile Teknoloji ve İnovasyon Fonunu hayata geçirdik. Bölgesel Kalkınma Fonunun yatırım sözleşmesini Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile temmuzda imzaladık. Bu fonla, ihracat ve cari açığı azaltma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’leri ve girişimleri destekleyerek rekabet güçlerini artıracağız" ifadesini kullandı.

Bakan Mustafa Varank, Teknoloji ve İnovasyon Fonunun yatırım sözleşmesi imza çalışmalarında da son aşamaya geldiklerini ve yıl sonuna kadar bu fonu da aktif hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kamu tarafı olarak, her durumda girişimcilerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Varank, daha büyük işlere imza atabilmek için finansa erişimde çeşitliliği artırmak, yeni mekanizmaları hızla devreye almak gerektiğine değindi.

TURCORN ADAYLARI TESPİT EDİLECEK

Varank, bu noktada özel sektörün, yeni filizlenen girişimleri desteklemesi ve bu işlere heyecanla yaklaşmasının şart olduğunu belirtti.

Türkiye’nin en büyük avantajlarından birisinin de güçlü entelektüel sermaye olduğunu ifade eden Varank, "Çok cevval gençlerimiz var. Küresel gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyorlar, kendi farklarını yeri geldiğinde cesaretle ortaya koyuyorlar. En yakın örneği, oyun sektöründe yazılan başarı hikayeleri. Küçük ekiplerle, büyük işlere imza atıyor, küresel çapta ses getiriyorlar. İlk TURCORN’umuzu oyun sektöründe çıkarmış olmamız kesinlikle tesadüf değil. Tabi bununla birlikte, biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlik, mobil uygulamalar gibi alanlarda da ciddi potansiyelimiz var. 2023'e kadar en az 10 TURCORN çıkaracağız derken, biz kendimize bu potansiyeli baz aldık" şeklinde konuştu.

Bakan Varank, TURCORN adaylarını tespit ederek, özel bir program kapsamında büyümelerini teşvik edeceklerini söyledi.