Kripto para birimi Bitcoin, son dönemlerin en büyük günlük sıçrayışını yaşadı. Bir günde yüzde 22 artan Bitcoin’in değeri bir anda 4 bin 150 dolar seviyesinden 5 bin 70 dolara fırladı. Dün gerçekleşen bu hızlı yükselişin, ise tek bir kişinin yaptığı alımdan kaynaklandığı belirtildi.

Reuters’ın konuya ilişkin haberinde, bir anda 5 bin doları aşan Bitcoin'in (BTC) fiyatını tek bir kişinin yükselttiğine dikkat çekildi. Bu “gizemli” kişinin algoritmalar aracılığıyla farklı borsalarda eş zamanlı olarak 20 bin BTC'lik emir verdiği ifade edilirken, bu işlemin etkisiyle bir anda yüzde 20 yükselen Bitcoin, son 6 ayın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Reuters’a konuşan kripto para aracılık kuruluşu BCB Group’un başkanı Oliver von Lansdberg-Sadie, yükselişin birkaç borsaya yayılan 100 milyon dolarlık bir alım emri vermek için bilgisayar algoritması kullanan tek bir alıcıdan kaynaklandığını söyledi.

BİR SAAT İÇİNDE 3 BORSADA EŞ ZAMANLI İŞLEM

Yaklaşık 20 bin BTC’lik işlem için yönetilen bu tek emirin yayıldığı bu borsaların ise ABD merkezli Coinbase ve Kraken ve Lüksemburg merkezli Bitstamp olduğu bilgisini veren Landsberg-Sadie, “Bu üç borsadaki hacimlere bakarsanız bir saatte eş zamanlı olarak uyum içinde yaklaşık 7 bin BTC’lik hacim birimleri olduğunu görürsünüz” dedi.

Reuters’a konuşan konuya yakın kaynaklar, Bitcoin’in fiyatındaki bu sert yükseliş esnasında bir saatte çoğu Asya merkezli borsalarda olmak üzere normal işlem hacminin 3-4 katına çıkıldığına da değindi.

İşte o sıçrayışın grafiği

Analistler, kripto para piyasalarının gündeminde, bu gizemli alıcının 100 milyon dolar değerinde Bitcoin alım işlemine açıklayabilecek herhangi bir özel gelişme bulunmadığının da altını çizdi. Dün 5 bin doları aşan Bitcoin’in bugün ise 4 bin 970 dolar seviyesinde seyrettiğini belirtelim.