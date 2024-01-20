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        Haberler Yaşam Gizemli korkular: Hiç aklınıza gelmeyecek derecede farklı fobiler

        Gizemli korkular: Hiç aklınıza gelmeyecek derecede farklı fobiler

        Yükseklik, yılanlar, örümcekler gibi fobiler oldukça anlaşılır korkulardır. Ancak bunların yanı sıra sizi şaşırtacak ve bundan nasıl korkulur diye sorgulatacak bazı fobiler de vardır. Örneğin, fıstık ezmesi korkusunu hiç duymuş muydunuz? Fıstık ezmesi korkusu gibi hiç beklemeyeceğiniz birçok fobi var. İşte sizin için, bazı tuhaf fobilere dair detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:21
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        1

        Korkulardan farklı olarak fobiler, bir şeye karşı aşırı derecede hissedilen kalıcı rahatsızlık veya tiksinti duygusudur. Genellikle o uyaranla temas halindeyken ortaya çıkar. Yükseklik korkusundan farklı olarak alışılmadık fobilerin neler olabileceğini hiç merak ettiniz mi? İşte, gerçek olduğuna inanamayacağınız fobiler...

        2

        LEPİDOPTEROFOBİ

        Lepidopterofobi kelebek korkusudur ve bunu tetikleyen şeyin kanatları olduğu düşünülüyor. Bu kanatlı böcekler, kanat çırpmaya başladığında birey panik, tiksinti ve hatta mide bulantısı hisseder. Özellikle çırpındıklarında belirtiler ortaya çıkar.

        3

        OMFALOFOBİ

        Omfalofobi, göbek deliği korkusudur. Bu fobinin, kişinin kendi göbek deliğinde kir olması veya bağırsaklarının dışarı taşacağı korkusundan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

        4

        KOUMPOUNOFOBİ

        Yaklaşık 75.000 kişinin düğme korkusundan muzdarip olduğu biliniyor. Böyle bir korku mantıksız görünse de, genellikle çocukların bir düğmeyi yuttuktan veya burunlarına bir düğme soktuktan sonra acil servise gönderilmeleri gibi çocukluk kazalarından kaynaklanır.

        5

        GALEOFOBİ

        Fobiler tuhaf bir şekilde spesifik olabilir, galeofobi böyle bir örnektir. Bu sadece köpekbalıklarından korkmak değil, aynı zamanda yüzerken havuzda köpekbalıklarının ortaya çıkmasına dair bir korkudur.

        6

        KATOPTROFOBİ

        Katoptrofobiden muzdarip olanlar aynalardan korkar. İnsanların neden bu korkuyu geliştirdiği tam olarak bilinmiyor ancak ayna kırmanın 7 yıl boyunca kötü şans getirdiği ya da kendini aynada görmekten yoğun bir şekilde kaçınmayı tetiklediğini anlatan efsanelerden olabileceği düşünülüyor.

        7

        AİLUROFOBİ

        Ailurofobi yaşayan insanlar, kediden korkarlar. Bu rahatsızlığa sahip kişiler, bir kediyle karşılaştıklarında savaş ya da kaç tepkisi veya mide bulantısı yaşama eğilimindedir. Bazı araştırmalar bu korkunun, kedilerin kötü olduğu ve cadılar gibi karanlık varlıklarla bağlantılı olduğu mitolojisinden kaynaklandığını ileri sürüyor.

        8

        KETOFOBİ

        Kaetofobikler ya da ketofobikler; ister başka insanlardan ister hayvanlardan, ister kendilerinden olsun, saç görünce donup kalırlar. Fobinin sebebinin, farelerin kıllarında yaşayan Kara Veba'nın, Avrupalıların ve Asyalıların yüzde 40'ının ölümüyle ilgili olduğu düşünülüyor.

        9

        ARAKİBUTİROFOBİ

        Fıstık ezmesinin ağzınızın üst kısmına yapışması korkusudur. Bu fobi kulağa oldukça tuhaf gelse de, neredeyse herkes fıstık ezmesinin ağzına yapışmasıyla ilgili deneyimler yaşayabilir. Bu korkuyu yaşayan kişiler boğulabilecekleri düşüncesiyle aşırı panik olurlar.

        10

        LÖKOFOBİ

        Renk fobileri oldukça yaygındır ve lökofobi beyaz renkten aşırı tiksinme anlamına gelir. Bu korkunun altında yatan mantıklı sebepler vardır, örneğin pek çok hayvan beyazı bir savunma mekanizması olarak kullanır çünkü genellikle beyaz renk ölüm belirtisidir yani cilt pigmentasyonları üretemeyen hayvanlar çok beyaz göründüğünden hemen fark edilerek kolay bir av haline gelecek.

        11

        GEFİROFOBİ

        Gefirofobiden muzdarip insanlar, köprülerden geçerken bile nefes darlığı ve hızlı kalp atışı yaşarlar. Yükseklik korkusu olan akrofobi ile karıştırılmaması gereken gefirofobi, köprüler gibi daha kısa yükseklikleri içerir ve nüfusun yaklaşık %5'ini etkiler.

        12

        KOULROFOBİ

        Palyaçolardan korkmaya koulrofobi denir. Bu fobinin sebebi, genellikle palyaçoların makyajının çarpık yüz hatlarından kaynaklanıyor. Bu çarpık yüz özellikleri, palyaçolara karşı doğuştan bir güvensizliğe ve korkuya neden oluyor.

        13

        POGONOFOBİ

        Pogonofobi, sakallardan aşırı korkmadır. Bu korkunun nedeni sakalın bazı yüz hatlarını gizleyerek güvensizlik yaratması olduğu düşünülüyor.

        Kaynak: Herald Weekly

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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