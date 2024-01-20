Gizemli korkular: Hiç aklınıza gelmeyecek derecede farklı fobiler

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LÖKOFOBİ Renk fobileri oldukça yaygındır ve lökofobi beyaz renkten aşırı tiksinme anlamına gelir. Bu korkunun altında yatan mantıklı sebepler vardır, örneğin pek çok hayvan beyazı bir savunma mekanizması olarak kullanır çünkü genellikle beyaz renk ölüm belirtisidir yani cilt pigmentasyonları üretemeyen hayvanlar çok beyaz göründüğünden hemen fark edilerek kolay bir av haline gelecek.

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GEFİROFOBİ Gefirofobiden muzdarip insanlar, köprülerden geçerken bile nefes darlığı ve hızlı kalp atışı yaşarlar. Yükseklik korkusu olan akrofobi ile karıştırılmaması gereken gefirofobi, köprüler gibi daha kısa yükseklikleri içerir ve nüfusun yaklaşık %5'ini etkiler.