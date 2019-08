Global Wellnes Day'e Kraliyet desteği 

Türkiye’de doğup dünyaya yayılan ve her yıl Haziran ayının ikinci cumartesi günü kutlanan Global Wellness Day, Prens Harry ve Düşes Meghan’ın resmi Instagram hesabı @sussexroyal üzerinden destek aldı.

Prens Harry ve Düşes Meghan, @sussexroyal hesabı üzerinden destekleyecekleri ilham veren kişi ve organizasyonlar aradıklarına dair bir duyuru paylaşmıştı.

Öne çıkan 15 organizasyonu paylaşarak duyuruda bulundular.

Bunlardan dikkat çekeni ise Global Wellness Day oldu.

GWD’nin Yaratıcısı Belgin Aksoy, kraliyet desteği hakkında: "Global Wellness Day Ailesi olarak gece gündüz, yılmadan, tüm kalbimizle hepimizin ortak hayali olan daha iyi bir yaşam için gerçekleştirdiğimiz dünya çapındaki çalışmanın, İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından desteklenmesi bugüne kadar olan emeklerimizi taçlandırdı. Prens Harry ve Düşes Meghan’ın güçlerini emek veren kişi ve organizasyonları ön plana çıkarmak için kullanmalarını, GWD Ailesi olarak takdir ediyor, sesimize ses olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

@sussexroyal’in takibe aldığı tüm kuruluşlar şöyle:

1. Rafiki Mwema – Kenya

2. Beyond Blue – Australia

3. Art Of Hope – Syrian refugees

4. Lion guardians – Africa

5. Love The Oceans – Mozambique

6. Global Wellness Day – Turkey HQ

7. Earth Day Network – US HQ

8. Tiny Tickers – UK

9. Plan UK – UK

10. Pawsitive – US

11. Children Intl – US HQ with outreach

12. Free Wheelchair Mission – US HQ with outreach

13. Beescause – Canada HQ

14. Waves For Change – South Africa

15. Blink Now - Nepal