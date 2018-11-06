Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!

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Pek çok kişinin ismini duymadığı chia tohumu ise, sütten daha fazla kalsiyum, somondan daha fazla omega 3, yeşil çaydan daha fazla antioksidan içeren nane ailesinden bir bitkinin tohumu. Tok tutma özelliğine de sahip. Günlük beslenmenin bir parçası haline getirerek günde bir iki yemek kaşığı kullanabilirsiniz.