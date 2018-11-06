Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!

Kışın metabolizmanız iyice yavaşlıyor. Yavaşlayan metabolizmayla birlikte hareketsizlik de istenmeyen kilolara neden oluyor. Yaza doğru göbekte ve kalçada yağlanmalar başlıyor.
Yazın fazla kilolalardan kurtulmanın yollarından biri de metabolizmanızı hızlandırmaktan geçiyor. Hızlı metabolizma zayıf kalmanın anahtarı gibi görülürken, yapılan çalışmalar bazı besinlerin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, metabolizmayı hızlandıran besinleri anlatırken kilo vermeye giden yolda bazı ipuçları verdi.
METABOLİZMA HIZLANDIRICI BESİNLER
Zencefil: Metabolizmayı hızlandıran zencefil, yemeklerin içerisinde de rahatlıkla tüketilebilir. Sadece sindirime yardımcı olmakla kalmayıp metabolizma hızını yükseltebiliyor.
Acı biber: Acı bibere acılığını veren kapsaisin vücut sıcaklığını yükselterek iştahın frenlenmesine ve tokluğun uzamasına, metabolizmayı hızlandırarak, yakılan kaloriyi artırmaya yardımcı oluyor.
Sirke: Sirke ilave edilen yemekler vücutta karbonhidratların emilimini yavaşlatarak kan şekerinin ani dalgalanmalarının önlenmesine yardımcı oluyor. Besinlerin mideye geçişini yavaşlatarak uzun süre tok kalmayı sağlıyor.
Yeşil çay: Yeşil çay metabolizmayı hızlandırdığı düşünülen epigallokateşingallat polifenolünü içeriyor. Bu bileşik, tok hissetmemizi sağlayan hormonun artışından da sorumlu.
Yüksek kafein içeriği ile birlikte günde 2-3 fincan tüketerek vücudun daha fazla çalışmasına ve daha fazla kalori yakımına yardımcı oluyor.
Koyu kahve: Kahve içeriğindeki kafein sayesinde metabolizmanın hızlanmasına ve yağ yakımına yardımcı oluyor. Özellikle egzersizden 15-20 dakika önce içilen şekersiz bir kahve egzersiz sırasında metabolizma hızını da arttırarak, yağ yakımını sağlıyor.
Karabiber: Karabiber metabolizmayı hızlandıran alkoloidpiperin adında bir bileşik içeriyor. Özellikle yemeklerle birlikte öğütülerek tüketilen karabiber metabolizmanın hızlandırılmasına ve tuzla birlikte alınan sodyum miktarının azaltılmasına katkıda bulunuyor.
Süt: Vücudumuzun protein, yağ ve karbonhidratı yeterli dozda içeren en değerli besin kaynaklarından biri olan sütün, içeriğindeki kalsiyum sayesinde özellikle göbek bölgesindeki yağlanmayı azalttığına dair olumlu çalışmalar vardır. Süt ve süt ürünleri ile yumurta, balık ve tavuk proteinden zengin gıdalar olarak uzun süre tok tutuyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor.
BU BESİNLERLE GÖBEĞİNİZİ ERİTİN!
Bazı besinler karın bölgesindeki yağların azalmasında etken. İşte o besinler:
● Yoğurt
● Kefir
● Kinoa
● Yeşil çay
● Yaban mersini
● Yulaf
● Chia tohumu
● Yağlı tohumlar
Kompleks karbonhidratlar
● Zeytinyağı
Chia tohumu tok tutuyor
Yüksek miktarda beta-glukan lifi ve iyi bir bitkisel protein içeriği sayesinde kahvaltıda tüketeceğiniz yulaf, aynı zamanda uzun süre tok ve zinde kalmanıza yardımcı oluyor. Kuru meyveler ile tatlandırıp süt ile tüketebilirsiniz.
Pek çok kişinin ismini duymadığı chia tohumu ise, sütten daha fazla kalsiyum, somondan daha fazla omega 3, yeşil çaydan daha fazla antioksidan içeren nane ailesinden bir bitkinin tohumu. Tok tutma özelliğine de sahip. Günlük beslenmenin bir parçası haline getirerek günde bir iki yemek kaşığı kullanabilirsiniz.
Bir dilim çikolatalı pastayı yakmak için 2,5 saat hareket edin!
Diyet yaparken canınız çok çekip de karşı koyamadığınız bazı besinler, yüksek kalorileri ile sonradan siz kilo olarak geri dönebiliyor. Bu noktada, aldığınız kalorileri yakmak için bazı püf noktaları imdadınıza yetişebilir.
Baklava: 40 gramlık bir dilim baklavayı tüketmenin faturası 240 kalori. Onu yakabilmek için 1 buçuk saat durmaksızın dans etmek gerekiyor.
Sucuklu yumurta: Pazar kahvaltısında sucuklu yumurtaya karşı koyamadınız ve 150 gramlık 1 porsiyon kızarmış sucuklu yumurta yediniz. Tam 363 kalori almış oluyorsunuz. Bu kalori için 1,5- 2 saat arası yüzmeniz gerekiyor.
Sütlü kahve: 1 fincan normal yağlı süt ile şekerli sütlü kahve içtiğinizde 150-160 kalori almış oluyorsunuz. Onu yakabilmek için 45 dakika tempolu yürümelisiniz. Yoksa her gün tükettiğiniz bir fincan kahve, size kilo olarak geri dönecektir.
1 dilim çikolatalı pasta: Tüm kararlılığınıza rağmen 1 dilim çikolatalı pastaya hayır diyemediniz mi? 70 gramlık bir dilim çikolatalı pasta yaklaşık 275 kalori. O pastanın kalorisinin size kilo olarak dönüşünü engellemek için ortalama 2 buçuk saat aktif bir şekilde hareket etmek gerekiyor.
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