Gökçeada’nın Karadeniz köyü

"GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZDEN HİÇ VAZGEÇMEDİK"

Kooperatifin Başkan Yardımcısı Nurhan Atalay ise adadaki en büyük işlerden birinin zeytinyağı fabrikası olduğunu ifade etti.

Büyük bir eksikliği gidererek ada zeytinine değer kazandırdıklarına değinen Atalay, "Köyümüzü ilk kurduğumuzda değirmenimizi de kurmuştuk. Teknoloji gelişince burası atıl kalmıştı. 5 yıl önce burayı yeniden hazır hale getirdik. Biz gelenek ve göreneklerimizden hiç vazgeçmedik. Bu mısır işi de bizim geleneksellerimizden biri. Taş değirmenimizde tüm Gökçeada'daki komşularımızın mevcut mısırlarını burada ücretsiz un yaptık. Herkes çok memnun" diye konuştu.