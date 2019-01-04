Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaşlı futbolcunun 34. yaşını kutlamak için Antalya Gloria Sports Arena'da öğle yemeği sonrası pasta kesildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, yeni yaşında Gökhan Gönül'e mutluluklar diledi.

Gökhan Gönül ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Doğum günümü unutmayıp iyi dileklerde bulunan güzel insanlar, hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Siyah-Beyazlı kulüp de doğum günü kutlamasına ait görüntüleri paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ