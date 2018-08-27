Beşiktaş - Antalyaspor maçına damgasını vuran olaylardan birine de Gökhan Gönül imza attı. Maçın 64. dakikasında, konuk ekip Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk sakatlık geçirdi. Hakem Halis Özkahya, sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, tribünler ve Beşiktaşlı futbolcular, Antalyasporlu futbolcuların uzun süre yerde kalmasına tepki gösterdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında Bahadır'ın oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Halis Özkahya, bu futbolcunun sedyeyle oyundan çıkarılmasını istedi. Ancak sağlık görevlilerinin yavaş hareket ettiğini düşünen Gökhan Gönül, hızla bu noktaya gelerek sağlık görevlilerine tepki gösterdi ve hızlı hareket etmesini istedi. Gönül'ün bu sırada sağlık görevlisinin sırtına vurduğu görülürken bu hareket sonrasında hakem Halis Özkahya araya girerek tecrübeli futbolcuyu sakinleştirdi.



GÖKHAN GÖNÜL, MAÇTAN SONRA KONUŞTU: "VURMADIM"



Gökhan Gönül maçtan sonra, "20 seneye yakındır futbol oynuyorum. Süper Lig'de de 13-14 senedir haksızlık yapmadık. tansiyonu yüksek bir maç. Sağlıkçı da buralarda bir yerdedir, çağırın sorun. Vuruyormuşum gibi görünüyor ama öyle değil. Tansiyonu yüksek anlardan biriydi. Bir an önce çıkması için bir hareket yaptım ama kendime hakim oldum. Eğer sağlıkçı, "Vurdu" derse söylenen her şeyi kabul ediyorum. Vursam dengesi bozulur, dağılırdı. Orada kendime hakim oldum ben. Vurdu diyenleri biliyorum. Tabiri caize, klavye başında oturan tip bunlar. İyi şeyler yapınca da yalandan yapıyor diyenler. Hiç üzerime alınmıyorum." ifadelerini kullandı.

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