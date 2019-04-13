Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı!

2016-2017 sezonunda siyah beyazlı formayla şampiyonluk yaşayan ve Beşiktaşlı taraftarlarının kısa sürede sevgisini kazanan Gökhan İnler, 23 Ekim 2017'de Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı öncesinde siyah-beyazlıların yoğun tezahüratlarıyla büyük destek görmüştü. Gökhan İnler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına siyah-beyazlı taraftarlar yoğun şekilde yorumlar yapıyor.



Gökhan İnler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



"Bir yıl boyunca gururla formasını giydim Beşiktaş´ın ve en son 23 Ekim 2017´de rakip olarak yer aldım Vodafone Park´ta. 1,5 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş taraftarlarının önüne çıkacağım için tarifsiz bir duygu yaşıyorum. Dostluk içerisinde güzel bir maç olmasını temenni ederim."