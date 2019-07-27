Avrupa'dan, Asya'dan ve Amerika'dan yılda 120 bin kişi, golf oynamak için iklimi, 5 yıldızlı otelleri ve yüksek standartlardaki golf sahalarıyla dünyanın önemli golf merkezlerinden biri haline gelen Antalya Belek Turizm Bölgesi'ni tercih ediyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, güneş, kum ve denizin dışında özellikle kış döneminde oynanan golf, turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlıyor.

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, Türkiye'nin ilk olarak 1895 yılında İstanbul'da kurulan golf kulübüyle bu sporla tanıştığını söyledi. Hatta ünlü şair Yahya Kemal Beyatlı'nın kulüpte golf oynadığına dair fotoğrafların bulunduğunu aktaran Şahin, ancak sporun ilgi görmemesi üzerine golf kulübünün kapatıldığını dile getirdi.

22 GOLF SAHASI VAR

Antalya'da turizm amaçlı 1994'te golfün yeniden canlanmaya başladığına değinen Şahin, bugün Türkiye'nin iklimi, 5 yıldızlı otelleri ve yüksek standartlardaki golf sahalarıyla golfte tercih edilen ülke haline geldiğini bildirdi. Şahin, ülke genelinde 22 golf sahası bulunduğunu, bunun 16'sının da Belek Turizm Merkezi'nde olduğunu vurgulayarak, "Kuzey Avrupa'dan, Asya'dan, Uzak Doğu'dan ve Amerika'dan ağırladığımız misafirlerimiz var. 120 binin üzerinde oyuncu Belek'e geliyor, 550 bin oyun oynanıyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un söylediği nitelikli turist uygulamalarından bir tanesi golf turizmi. Kişi başı bin 100 ile bin 200 euro civarında harcama söz konusu. Gelen kişi bir hafta konaklıyor, 5 oyun golfünü oynuyor. Yılda 120 bin kişiden ortalama 135 milyon euro gibi bir rakamın ekonomiye girdisi sağlanıyor" diye konuştu.

Golf sporunun turizmin 12 aya yayılmasında önemli bir enstrüman olduğuna işaret eden Şahin, Belek'te eylül ayında başlayan sezonun mayıs sonuna kadar devam ettiğini, yaz döneminde de sabahın erken saatlerinde oynanabildiğini söyledi.

'SPOR ÖNEMLİ BİR İLETİŞİM ARACI'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da golf sporunun Türkiye'de gelişmesinde çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Şahin, "Spor, barışı, dostluğu, kardeşliği içinde barındırıyor. Ülkeler arasında çözülemeyecek konularda bile sporun önemli bir iletişim aracı olduğunu görüyoruz, Çavuşoğlu da bunu çok iyi yapıyor" dedi.

Şahin, 2013 yılından bu yana Türkiye'de yapılan ve dünyanın en önemli golf organizasyonlarından biri sayılan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nın, bu yıl 6-10 Kasım'da Belek'te gerçekleştirileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Turnuvada daha önceleri Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood gibi ünlü oyuncular katıldı. Bu yıl da sürpriz isimleri bekliyoruz. Turnuvada seçilmiş 78 oyuncunun mücadele edecek. Henüz isimler belirlenmedi. Tiger Woods, Justin Rose gibi dünyaca ünlü sporcuların Türkiye'ye gelmesini sağlayan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası da golfün ve Belek'in tanıtımına çok önemli katkı sağlıyor. Golf turnuvası için gelen misafirlerin, tatil için de geldiklerini görüyoruz."

Türk sporcuları da bu tür platformlarda görmek istediklerini aktaran Şahin, golf alanında genç nesillerin yetişmesinde önemli çalışmalar yapıldığını, ilerleyen yıllarda uluslararası organizasyonlarda göğsünde Türk bayrağı taşıyan oyuncuların da görülebileceğini kaydetti.