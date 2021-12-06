Gonca'dan 'oryantal' performansı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Instagram hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan oyuncu Gonca Vuslateri, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sette sahnesini beklerken karavanda göbek ve kalça dansı yapan Vuslateri, o anları da takipçileriyle paylaştı.

"UZAYDAN GÖRÜLEN BİR GÖBEĞİM OLDU"

"Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim." diyen 35 yaşındaki oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Zorum ben sette ya... Yani prodüksiyon eğer karavana Mezdeke koymamışsa bana esiyor yukardan yukardan... Belki de aşağıdan... Bahadır'ın eşi beni İtalyan menüsüyle donattığından uzaydan görülen bir göbeğim oldu. Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim. Ve korkunç dans etmem, dans etme isteğime mani olamıyor. Sette can sıkıntısı ve bekleme çözümlerine birebir. Hala gülüyorum bir de çiçekli don çıkmış mı o pijamadan.