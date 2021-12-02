"BENİ AZARLAYACAK!"

"Hakan Akkaya ile bir projemiz var." ifadelerini kullanan Vuslateri, podyuma çıkabileceğini dile getirdi.

Kıyafetiyle alakalı da konuşan Gonca Vuslateri, "Hakan bana kıyafet dikmiş, ben kilo almışım. Şimdi içeride görecek beni. Kendime alışveriş yaptım, baktım ki kapatamıyorum elbiseyi... Yemekten de vazgeçecek gibi durmuyorum. Birkaç kilo daha alıyım. Beni azarlayacak, o yüzden gideyim ben." dedi.