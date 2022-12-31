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Gonca Vuslateri: Emeğe laf söylemek bize yakışmaz

Vizyona giren yeni sinema filmi 'Herşey Dahil'in galasına katılmayan Gonca Vuslateri, yaşanan anlaşmazlıkla ilgili de konuştu. Oyuncu, "Filmime gittim, ailem ve arkadaşlarımla çok eğlendik. Çok güzel bir iş çıkardık. Bazen böyle burukluklar olur, sıkıntı yok. Filme de, emeğe de laf söylemek bize yakışmaz" ifadelerini kullandı

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  • Gonca Vuslateri: Emeğe laf söylemek bize yakışmaz - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Gonca Vuslateri, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Arkadaşları ile birlikte vakit geçiren oyuncu, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
  • Gonca Vuslateri: Emeğe laf söylemek bize yakışmaz - Magazin haberleri

    2023 DİLEĞİ SAĞLIK

    Yılbaşında annesi ve Nilgün Belgün ile Kıbrıs'ta olacağını belirten Vuslateri, bu sene iki kez koronavirüse yakalandığını da dile getirdi.

    2023 yılı için önce sağlık dilediğini ifade eden Gonca Vuslateri, "Ne hastalık gelse ben barterını yapıyorum" diyerek, hastalıkla anlaşma yaptığı yönünde espride bulundu.
  • Gonca Vuslateri: Emeğe laf söylemek bize yakışmaz - Magazin haberleri

    "EMEĞE LAF SÖYLEMEK BİZE DÜŞMEZ"

    Vizyona giren yeni sinema filmi 'Herşey Dahil'in galasına katılmayan oyuncu, yaşanan anlaşmazlıkla ilgili de konuştu.

    Vuslateri, "Anlaşmazlık değil, ufak bir şey oldu. Kendi aramızda anlaştık. Filmime gittim, ailem ve arkadaşlarımla çok eğlendik. Çok güzel bir iş çıkardık. Bazen böyle burukluklar olur, sıkıntı yok. Bence çok kaliteli insanlar. Kinli konuşmaya gerek yok. Etiğine uygun, ortak bir karara vardık. Filme de, emeğe de laf söylemek bize yakışmaz" dedi.
  • Gonca Vuslateri: Emeğe laf söylemek bize yakışmaz - Magazin haberleri

    NE OLMUŞTU?

    Yapımını Sacro Film’in, yapımcılığını Metin Özcan ve Hande Alpaslan’ın üstlendiği, başrollerini Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz'ün paylaştığı 'Her Şey Dahil' adlı filmin galası geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmişti. Ancak Vuslateri, ekip ile birlikte objektif karşısına geçmemişti.

    Organizasyondan saatler önce yapım şirketinin ünlü oyuncuya verdiği sözleri yerine getirmediği ve bu yüzden Vuslateri'nin geceye dahil olmayacağı ileri sürülmüştü.
  • Gonca Vuslateri: Emeğe laf söylemek bize yakışmaz - Magazin haberleri

    "BU KONUYU KONUŞMAYALIM"

    Konuyla ilgili soruları yanıtlayan filmin yapımcısı Metin Özcan, iddialarla ilgili, "Gonca Hanım'ın gelmemesi bilgimiz dahilindedir" ifadelerini kullanmıştı.

    Özcan, gazetecilerin, "Bazı verdiğiniz sözleri yerine getirmediğiniz yazıldı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusunu ise, "Bu konuyu şu anda konuşmayalım. Filme odaklanalım, sadece filmi konuşalım" yanıtını vermişti.
  • Gonca Vuslateri: Emeğe laf söylemek bize yakışmaz - Magazin haberleri

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