Gonca Vuslateri: Emeğe laf söylemek bize yakışmaz

"EMEĞE LAF SÖYLEMEK BİZE DÜŞMEZ"



Vizyona giren yeni sinema filmi 'Herşey Dahil'in galasına katılmayan oyuncu, yaşanan anlaşmazlıkla ilgili de konuştu.



Vuslateri, "Anlaşmazlık değil, ufak bir şey oldu. Kendi aramızda anlaştık. Filmime gittim, ailem ve arkadaşlarımla çok eğlendik. Çok güzel bir iş çıkardık. Bazen böyle burukluklar olur, sıkıntı yok. Bence çok kaliteli insanlar. Kinli konuşmaya gerek yok. Etiğine uygun, ortak bir karara vardık. Filme de, emeğe de laf söylemek bize yakışmaz" dedi.