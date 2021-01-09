Gönül Dağı 11. son bölümünde; Gülsüm, Taner’le, Halime de Dilek’le sert bir konuşma yapar. Bunun üzerine Taner ve Dilek’in duyguları karışmaya başlar. Her ikisi de bu engeli aşacakları konusunda kendilerinden emindir. Gönül Dağı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 11. son bölüm...

GÖNÜL DAĞI 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

GÖNÜL DAĞI 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dilek, hiç beklenmedik bir yerden köşeye sıkışır ve yol ayrımına gelir. Dilek’in, Taner’le ilgili alacağı karar ne olacak?

Hastaneye kaldırılan Cemile’nin durumu kritiktir. Doktorların yoğun çabası sonucu Cemile hayata dönecek mi? Cemile’yle ilgili bir gerçeği öğrenen Veysel ne yapacak?

Ramazan’ı evlendirmek isteyen Hüseyin, soylu bir dünür bulmanın peşine düşer. Özür dileme bahanesiyle Günışıl ve Ramazan’ı alıp bir akşam ansızın Münir Bey’in kapısını çalar. Gelişmeler, Asuman ve Ramazan’ı nasıl etkileyecek?