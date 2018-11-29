Arçelik’in Türkçe konuşan akıllı ev asistanı Asista için hazırladığı video Google tarafından “Global Case Study” seçildi.

Arçelik’ten yapılan açıklamaya göre Türkiye’de ilk defa Arçelik tarafından denenen YouTube GVP (GVP = Google Video Partners) reklam modeli, mobil uygulamalar içerisinde kullanıldı.

Arçelik’in, mobil uygulamalarda verdiği tekliflerle aldığı sonuçlar, Google tarafından örnek çalışma olarak gösterildi.



7 GÜNDE 1.8 MİLYON İZLENDİ

Arçelik’in geliştirdiği kampanya kapsamında, mobil uygulamalar üzerinden oyun oynayan kişilere, bölümler arasında “Yeni bölüme geçmeden önce izleyeceğin video ile fazladan 10 can kazanmak ister misin?” teklifi sunuldu.

Teklifi kabul edenler Asista videosunu izleyerek fazladan 10 can kazandı. Arçelik tarafından kullanılan reklam modeli, filmin 7 günde 1.8 milyon kişi tarafından izlenmesiyle birlikte dijital çalışmalar arasında dünyaya örnek gösterildi.

YouTube üzerinden yapılan kampanya, 18-24 ve 25-34 yaş aralığında, ‘Product Ad Recall lift’ (Ürün Reklam Hatırlanabilirliği Artışı) Ürün oranında yüzde 59’la alanının birincisi olurken; özellikle 18-34 yaş aralığındaki kadınlarda Product Awarness lift (Ürün Bilinirliği Artışı) oranı yüzde 32 ile yine alanının birinci sırasına yerleşti.

Google Video Partners Rewarded Video ise Product Ad Recall lift (Ürün Reklam Hatırlana bilirliği Artışı) oranında yüzde 76.2’yi bulurken Product Awareness lift (Ürün Bilinirliği Artışı) oranında yüzde 67.3’e ulaştı.

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