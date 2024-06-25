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        Haberler Ekonomi Teknoloji Google, 'dijital telif' için Meclis'e geliyor - Teknoloji Haberleri

        Google, 'dijital telif' için Meclis'e geliyor

        Dijital Mecralar Komisyonu, 'dijital telif' gündemiyle toplanacak. Komisyon, Google yetkililerini dinleyecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.06.2024 - 08:02 Güncelleme: 25.06.2024 - 08:02
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        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
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        Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında "dijital telif" gündemiyle toplanacak.

        Google'ın konuya ilişkin komisyonda sunum yapacağı belirtildi.

        Toplantıda, dijital telif ve bu kapsamda habere de telif ödenmesi yönündeki çalışmalar çerçevesinde Google'a "Türkiye'ye çifte standart uygulanmaması" yönünde çağrı yapacağı ifade edildi.

        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman geçtiğimiz hafta konuya ilişkin açıklamasında "Biz, emeğin çalınmasına, istismar edilmesine karşıyız. Google yetkililerinden Avrupa'da hangi normları ve usulleri uyguluyorlarsa Türkiye'de de aynı normları ve usulleri uygulamasını istiyoruz" demişti. Yayman ayrıca "Çok büyük beklentiye girmeden, realist bir bakış açısıyla yol alacağız. Bu konuda biz kararlıyız, tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah bu konuyu ilerleyen günlerde hızlı bir biçimde sonlandıracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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