Google’ın e-posta servisi Gmail’e alternatif olarak geliştirip, 2014 yılının son aylarında kullanıma sunduğu e-posta uygulaması Inbox bu ay sonu tarih oluyor.
Yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Inbox ile gelen özelliklerin mevcut Gmail uygulamasına eklendiği vurgulanan Google’dan Inbox ile ilgili olarak yapılan resmi duyuruda, “Inbox, oturumu kapatıyor. En sevdiğiniz özellikleri yeni Gmail’de bulun” denilerek, uygulamanın fişi çekildi.
Duyuruda, “Inbox by Gmail, Mart 2019'dan sonra kullanımdan kaldırılacak. Inbox'a verdiğimiz desteğe son vereceğiz. 2019 Mart ayı sona ermeden yeni Gmail'e geçin. Orada görüşürüz” denildi.
Google’ın yeni e-posta deneyimi Inbox, mobil uygulamalarının yanısıra Web’te inbox.google.com sitesini üzerinden sunuluyordu.
2014 YILINDA KULLANIMA AÇILMIŞTI
Yeni servis için Google “Inbox” marka adını kullanmıştı ancak inbox.com’un aslında 20 yıllık bir geçmişi bulunuyordu. Bu alan adı, 1995 yılından bu yana ABD’li bir başka şirket olan Inbox tarafından, e-posta hizmetinin yanısıra, arama motoru, bulut servisi için halen aktif olarak kullanılıyor.
Google’ın 2014 yılının kasım ayında kullanıma açtığı Inbox’ta gelen e-postaları içeriklerine göre kategorilendirilerek kullanıcılara sunuyordu. Kullanıcılar, e-postalarını “Seyahat”, “Finans”, “Alışveriş”, “Güncellemeler”, “Sosyal”, “Forumlar” ve “Tanıtım” gibi başlıklarla kontrol edebiliyordu.
ÖZELLİKLERİ GMAIL'E EKLENDİ
Inbox uygulaması ayrıca kullanıcılara doğum günleri, uçuş bilgileri gibi konularda hatırlatmalar yapıp, uyarı ve bildirimler gönderebiliyordu. Inbox’ta kullanıcıların Gmail’den aşina olduğu önemli/yıldızlı e-postalar, yapılacaklar listesi ve görev yöneticisi fonksiyonunu e-posta deneyimiyle birleştiren “Pin”lerle karşılarına çıkıyordu.
Kullananlar tarafından oldukça beğenilen ve e-posta uygulamasını sanal asistana çeviren bu özelliklerin önemli bir kısmının yeni Gmail uygulamasına entegre edildiğini de belirtelim.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.