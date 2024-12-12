Google, yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0'ı tanıttı

Google, bugüne kadarki en gelişmiş yapay zeka modeli olan Gemini 2.0'ı tanıttı.

Google'dan yapılan açıklamaya göre Gemini 2.0, görüntüleri yorumlama, ses üretme ve çok modlu etkileşimlerde bulunma gibi özelliklere sahip ve geçen yıl aynı zamanlarda yayınlanan 1.0'a göre önemli güncellemeler içeriyor.

Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai açıklamasında "bu sürüm çevrenizdeki dünyayı daha iyi anlayacak, çok adımlı düşünecek ve sizin gözetiminizde sizin adınıza harekete geçecek" ifadelerini kullandı.

Gemini 2.0 ilk etapta seçili test grupları ve Gemini Advanced abonelerine aylık 20 dolar karşılığında sunulacak. Google, teknolojiyi önümüzdeki yıldan itibaren Chrome, YouTube ve haritalar dahil olmak üzere ücretsiz hizmetlerine de entegre etmeyi planlıyor. Tanıtım, Google'ın devam eden antitröst davasıyla aynı zamana denk geldi. Ağustos ayında, yargıç Google'ın arama motoru uygulamalarının antitröst yasalarını ihlal ettiğine karar vererek şirketi yasadışı bir tekel olarak etiketlemişti. ABD Adalet Bakanlığı ise Kasım ayında Alphabet'in Google'ının çevrimiçi aramadaki tekelini sona erdirmek için veriler ile arama sonuçlarını rakipleriyle paylaşmak zorunda olduğunu ve Android'i satmak da dahil olmak üzere başka önlemler alması gerektiğini belirterek şirketin Chrome tarayıcısını satması için yargıçtan resmen talepte bulunmuştu.