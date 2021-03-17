Google yüzde 50 indirim yaptı! 0:00 / 0:00

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Google, uygulama mağazası Google Play’de geliştiricilerden aldığı komisyon oranlarını aşağı çekti. Google Play’de Android uygulama geliştiricilerinin elde ettiği gelirlerden daha önce yüzde 30 oranında komisyon alan Google, yeni uygulama kapsamında bu oranın artık yüzde 15 olacağını duyurdu.

Google’dan yapılan bilgilendirmeye göre uygulama geliştiriciler yıl içinde toplamda 1 milyon dolar gelire ulaşana kadar yüzde 15 oranında komisyon ödeyecek. Yıl içindeki toplam geliri 1 milyon dolar barajını aşan geliştiriciler için ise komisyon oranı yüzde 30'a çıkartılacak.

1 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Geliştiricilerin Google Play’de sattığı dijital ürün ve hizmetler için uygulanacak olan bu oran, 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olacak. Google’ın Android Developer blogundan yapılan resmi duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Değişiklikle birlikte, Play ile dijital ürünler ve hizmetler satan dünya çapında geliştiricilerin yüzde 99'u komisyonlarda yüzde 50'lik bir indirim görecek. Bu, geliştiricilerin daha fazla mühendis işe alarak, pazarlama kadrolarına ekleyerek, sunucu kapasitesini artırarak ve daha fazlasını yaparak büyümelerinin kritik bir aşamasında ölçeklenmelerine yardımcı olabilecek.”

APPLE DA AŞAĞI ÇEKMİŞTİ

Uygulama mağazalarındaki yüksek komisyon oranları uzun süredir ciddi bir şikayet konusu idi. Bu alanda ilk adımı Apple geçen yılın son aylarında atmış, uygulama mağazası App Store'un yeni Küçük İşletme Programı ile 1 milyon dolardan az gelir elde eden geliştiricilerin komisyon oranlarını yüzde 30'dan yüzde 15'e çekmişti.