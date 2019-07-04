Engellilerin sosyal hayata bağımsız katılımlarını sağlamaya destek olmak için geliştirilen Hayal Ortağım Sesli Betimleme uygulaması, açık hava sinemalarına da taşındı.

Sesli betimleme teknolojisi, Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+’ın “Açık Havada Başka Sinema” etkinliğine entegre edildi.

Etkinlik kapsamında gösterilen tüm filmlere davetli olarak katılan görme engelliler, açık havada sinema deneyimi yaşıyor.

Turkcell’in Young Guru Academy işbirliği ve Sesli Betimleme Derneği’nin destekleriyle hayata geçirdiği Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan ‘Cepten Sesli Betimleme’, filmlerin kilit noktası olan çevre, mekan, kişi ya da objeye dair özelliklerin ve diyalogsuz sahnelerin sesle tasvir edilmesini sağlıyor.

190’DAN FAZLA VİZYON FİLMİNE ‘ENGELSİZ’ GÖSTERİM

Bugüne kadar 190’dan fazla vizyon filminin sesli betimlemesini görme engellilere ulaştıran bu hizmet sayesinde görme engelli sinemaseverler, görsel detayları kaçırmadan sinema deneyimini kesintisiz yaşayabiliyor.

Sesli betimleme hizmetinden yararlanmak için, görme engellilerin, filmin oynadığı sinema salonuna gidip filmin herhangi bir anında uygulama üzerinden Sesli Betimleme’yi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli oluyor. Sesli betimleme filmle senkron bir şekilde ilerleyip kullanıcının filmi tüm detaylarıyla takip etmesini sağlıyor. Uygulama tüm kullanıcılara ücretsiz hizmet veriyor.

AÇIK HAVADA BAŞKA SİNEMA GÜNLERİ’NİN PROGRAMI

Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+’ın sponsorluğunda Yapı Kredi bomontiada’da düzenlenen Açık Havada Başka Sinema Günleri kapsamında sesli betimlemesiyle de sunulacak olan filmlerin gösterim programı ise şöyle:

10 Temmuz: Doubles Vies (Çifte Hayatlar)

17 Temmuz: 3 Faces (Üç Hayat)

24 Temmuz: Arctic

31 Temmuz: Sunset (Gün Batımı)

7 Ağustos: The White Crow (Beyaz Karga)

21 Ağustos: Colette

28 Ağustos: Yuli

4 Eylül: A Faithful Man (Sadık Bir Adam)

11 Eylül: Adopt a Daddy (Acele Baba Aranıyor)

18 Eylül: Little White Lies 2