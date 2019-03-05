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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açan İkbal Gürpınar, sanatçı olmasının yanında mesafeli satış yöntemi ile TV ekranlarında satış yapan kurumlar arasında şahıs ve marka anlamında güvenilirliği ve tanınırlığı olan biri olduğunu belirtti. DHA'nın haberine göre, ismi ve görsellerinin kullanılışı biçiminin, icracı sanatçının kullanış biçimi olduğunu belirten İkbal Gürpınar, itibarının zedelendiğini ve isminin kötülendiğini ileri sürdü. Gürpınar, 450 bin maddi ve 50 bin TL de manevi tazminat istedi.
Mesut Küçükoğlu, Murat Küçükoğlu ve KLC Pazarlama ile Küçükoğlu Gıda Pazarlama şirketlerinin avukatı ise söz konusu internet sitelerinin kendilerine ait olmadığını iddia ederek davanın reddini istedi.
TANINMIŞ İSİMLERLE ALGI YAPILIYOR
Mahkemenin tayin ettiği bilirkişi ise raporunda Mesut Küçükoğlu'nun 2014-2015 yılları arasında kiraladığı internet sitelerinden pazarlamakta olduğu zayıflama ürünlerinin tanıtımını yaparken İkbal Gürpınar'ın fotoğraflarını kullandığını belirtti. Raporda, televizyonda satış yapan kanallarda yayınlanan yerli film aralarında firmanın internet reklamlarına yer verildiği anlatıldı. Bilirkişi, televizyonlarda canlı yapılan reklamlarda ise ürünlerin satışı yapılırken tanınmış yüzlere yer vererek, onlar ürünü biliyor ve tavsiye ediyormuş gibi insanların üzerinde algı yaratarak haksız rekabet yapıldığına dikkat çekti. Bilirkişi İkbal Gürpınar'ın kullanılan fotoğraflarının eser niteliğinde olmadığını ancak tazminata hükmedilmesini belirtti.
KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ VAR
Mahkeme İkbal Gürpınar'dan izin almaksızın görselin zayıflama ürünü tanıtımında kullanılarak kendisinin de bu ürünleri kullandığı algısı oluşturularak şöhretinden ve popülaritesinden faydalanıldığını ve kişilik haklarına tecavüz edildiğinin sabit olduğunu belirtti.
Gürpınar'ın görüntüsünü izinsiz, ticari amaçlı kullanan davalıların sorumlu oldukları belirten mahkeme, internet sitesinde yayınlanmasının da kişilik haklarını zedeleyen bir eylem olduğunun altını çizdi. İzinsiz ürün tanıtımı nedeniyle Gürpınar'a reklam ücretinin de ödenmediğini belirten mahkeme haksız fiil nedeniyle manevi şahsiyetine zarar verildiğini belirterek tazminat ödenmesine hükmetti.
30 BİN TL TAZMİNAT KARARI
Kişilik haklarının ihlalinin internetten gerçekleşmesi, tanınmışlık ölçüsü yayının daha çok kitlelere ulaşacak olması gibi kriterleri göz önünde bulunduran mahkeme 10 bin TL manevi, 20 bin TL de maddi olmak üzere toplam 30 bin TL tazminatı davalıların İkbal Gürpınar'a ödemesine karar verdi.
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