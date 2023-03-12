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Haberler Gündem 3. Sayfa Görüntülemek istedi, canını zor kurtardı
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Yaban domuzunu görüntülemek isterken canını zor kurtardı

Konya'da esnaf Mustafa Gümrah, arkadaşıyla video kaydı yapmak isterken yaban domuzunun saldırısına uğradı. Gümrah'ın canını zor kurtardığı o anlar, arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı

Görüntülemek istedi, canını zor kurtardı
DHA

Konya'da Mustafa Gümrah (25), yaban domuzunu görüntülemek isterken saldırıya uğradı. O anlar arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Orta Toros Dağları'ndaki Konya'nın Taşkent ilçesi Ilıcapınar Mahallesi'nde arkadaşıyla ilçeye gitmek için araç bekleyen oto yıkamacı Mustafa Gümrah, ormanlık alandaki çalılıklardan ses duydu. Gümrah, yabani bir hayvan olabileceğini düşünerek arkadaşıyla birlikte cep telefonu kamerasıyla kaydetmek istedi.

ÇALILIKTAN ÇIKIP, SALDIRDI

Bu sırada çalılıklardan çıkan yaban domuzu, Gümrah'a saldırdı. Bir süre domuzla mücadele eden Gümrah, saldırıyı yara almadan atlattı. Domuz da saldırı sonrası bölgeden uzaklaştı. O anlar ise Gümrah'ın arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"BÖYLE VAHŞİ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"

Kendini elleriyle savunmaya çalıştığını ifade eden Mustafa Gümrah, şunları söyledi: "İş yerime gelecektim yolda araç bekliyorduk. Sonra çalılıklardan bir ses duyduk. Yabani bir havyan olduğunu düşünüp video çekmek istedik. Sonra domuzla aramızda 1-2 metre kaldı ve bana saldırdı. Ben bir domuzun böyle vahşi olabileceğini düşünemedim.

KENDİMİ ELLERİMLE SAVUNMAYA ÇALIŞTIM

Kendimi ellerimle savunmaya çalıştım. Bu anları da arkadaşım videoya kaydetti. Bizim amacımız hayvanı görüntülemekti, o geldi bana saldırdı. Bizim amacımız hayvana eziyet etmek değildi. Hayvana bir zarar vermek istemedik. Biz yaban hayatını, doğayı seven kişileriz."

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