Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, pandemi etkisinde geçen 2020 yılını Anadolu Sigorta olarak başarıyla tamamladıklarını belirterek 15 ana sigorta branşı içinde 6 branşta birinci olduklarını kaydetti. 2020 yılını, kara araçları sorumluluk, kara araçları, genel sorumluluk, su araçları, hava araçları ve kefalet branşlarında sektör liderliğiyle kapattıklarıı anlatan Şincan, "Koronavirüs, bireylerin riske olan bakış açısını değiştirdiği gibi, toplumsal bilinci de arttırdı” dedi. Mehmet Şencan, sağlık sigortasında ekipmanların ithal olması nedeniyle ithalata bağlı olarak hasta maliyetlerinin arttığını bunun da sağlık sigortasına yansıdığını belirterek "Ancak bu alanda ciddi rekabet var. Bu da fiyatların yukarı gitmesini önlüyor. Dijital, görüntülü sağlık danışmanlığı fiyatları aşağı çekecek. Sağlık konusu hassas, bu alnda mevzuat çalışması da sürüyor" diye konuştu.

YÜZDE 21 BÜYÜME SAĞLANDI

Sigorta sektöründe son 10 yılda, üretimde değişen oranlarda olmakla birlikte sürekli bir artış görüldüğünü, sektörde 2020 yılında özellikle sağlık branşında yüzde 20,8 oranında bir artış sağlayabildiğini söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan: “Bu durumda pandemi sürecinin getirdiği farkındalığın da etkili olduğu söylenebilir. Koronavirüs, bireylerin riske olan bakış açısını değiştirdiği gibi, özellikle sağlık sigortalarına olan algıyı ve toplumsal bilinci de arttırdı. 2020 yılı sonuçlarına baktığımızda da bu şartlar altında iyi bir dönem geçirdiğimiz görülüyor. Böylece sektörümüz, pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılını da büyüyerek ve prim üretimini artırarak tamamlamış oldu” dedi. Covid-19 salgını sürecinin, herkese birinci önceliğin sağlık olduğunu yeniden hatırlattığını vurgulayan Şencan: “Pandemi sebebiyle sağlık sigortalarına yönelik ilgi arttı. Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri kapsamında Covid-19 tedavisinin karşılanması konusunda sektör olarak birlik içinde olduk. Bu gelişmeler doğrultusunda sektör verileri pandemi sürecinin yanı sıra pandemi sonrasında da sağlık branşının öne çıkacağına işaret ediyor. 2019 yılında 8 Milyar TL civarında olan sağlık branşı sektör prim üretimi 2020 yılında yüzde 21 artarak 10 Milyar TL’ye ulaştı. Daha uygun primli alternatif olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası üretimindeki yüzde 52’lik artışın da bu değişimde önemli bir payı bulunuyor. Anadolu Sigorta olarak biz de 2020 yılında sağlık branşı üretimimizde geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası özelinde ise yüzde 65 oranında artış gözlemledik. 2021 yılı Ocak ayı verilerine de yansıdığı üzere, sağlık branşı genel üretimimizdeki artışı yüzde 14, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası üretimimizdeki artışı yüzde 79’luk bir oran ile sürdürüyoruz” diye konuştu.

6 ALANDA BİRİNCİLİK

Şencan şöyle konuştu:“2020 yılında şirketimizin prim üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 21,32’lik bir artışla 8 milyar TL’ye ulaştı. Kara araçlarında yüzde 15, hava araçlarındayüzde 154, hava araçları sorumlulukta yüzde 29, kredide yüzde 66, kefalette yüzde 67 ve hukuksal koruma branşında yüzde 63 olmak üzere sektör üzerinde bir artış sağladık. Diğer yandan, kaza, kara araçları sorumluluk, hava araçları sorumluluk, kredi, finansal kayıplar ve hukuksal koruma branşları da prim üretimlerinde 2020 yılında sektörün üzerinde büyüme yakaladığımız branşlar arasında yer aldı. 2020 yılı sonu itibarıyla solo net kârımız 460 milyon TL, konsolide net kârımız ise 510 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün en yüksek paylı üretimine sahip olan Kara Araçları Sorumluluk ve Kara Araçları branşlarında şirketimiz 2020 yılını sektör lideri olarak tamamladı. 15 ana sigorta branşı içinde 6 branşta birinciliğimiz bulunuyor. 2020 yılını, kara araçları sorumluluk, kara araçları, genel sorumluluk, su araçları, hava araçları, kefalet branşlarında sektör liderliğiyle kapattık.”

ASLI 40 İŞ SÜRECİNİ TEK BAŞINA YAPIYOR

Yapay zeka ve ileri analitik veri modellerinin iş süreçlerinde kullanılması konusunda 3 yıldan fazla süredir çok ciddi çalışmalar ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Şencan: “AS’lı adını verdiğimiz yapay zeka platformumuz görselden hasar tespitini yaparak, 2020 yılında hasar dosyası işleme sürelerimizi düşürürken, aynı zamanda robotik süreç otomasyonu ile 40 adet iş sürecini tek başına yapar hale geldi.Bu sayede 2020 yılında, 80 Milyondan fazla ekran sorgusu gerçekleştiren AS’lı, 400 kişinin yapacağı iş büyüklüğünü tek başına gerçekleştirdi. Görüntü işleme ve derin öğrenme teknikleri kullanarak tasarladığımız metal yakalı çalışanımız AS’lı ile 2020 Nisan ayından bu yana görüntüden hasar tahmini hizmeti veriyoruz. Bu sayede yakın çekilmiş araç fotoğraflarının hasar tespitini ve parça analizini yapabiliyoruz. Kullanıcılar asli.ai internet sitesi aracılığıyla AS’lıya direkt ulaşarak, hasar tespitlerini yapabiliyor.Ayrıca, 2017 yılından bu yana Anadolu Sigorta’nın robotik süreç otomasyonunda (RPA) kullanılan, hem müşterilerimizin hem de acentelerimizin hayatını kolaylaştıran; soru yanıtlamaktan otomatik poliçe teklifi oluşturmaya, fatura onaylamaktan, anlaşmalı kurum yönlendirmesi yapmaya kadar 40 süreci gerçekleştiren ileri teknoloji yapay zekâ uygulaması olan AS’lı, Google Asistan platformu ve kurumsal web sitesinin ardından Whatsapp’ta da sorulara cevap veriyor” dedi.

Anadolu Sigorta’nın dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirdiği diğer proje ve uygulamalardan da bahseden Şencan; “Konut ve işyeri hasarlarında eksperler, Anadolu Sigorta’nın hasar portalı üzerinden sigortalıların evlerine gitmeden online ortamda hasar tespiti yapabiliyor. Yurttaş Veri Bilimci Yetiştirme projesi ile iş akışlarımızı hızlandırarak verimliliğimizi artırdık. Sosyal Ağ Analizi projemiz ile sektörümüzde hizmet veren danışmanlık şirketlerinin vaat ettiği sosyal ağ analizi platformlarından daha yetkin ve şirketimize uygun bir analiz platformu geliştirdik. Yaptığımız veri zenginleştirmeleri ve oluşturduğumuz analiz platformu sayesinde daha önce 3 ayda manuel olarak yapılan suiistimal dosya analizlerini 2 saate indirdik. 2020 yılında ihbar, kusur tespiti, medikal inceleme ve aktüeryal hesap gibi aşamalardan oluşan bedeni tazminat sürecimizi uçtan uca dijitalleştirdik. Şirketimiz hali hazırda belirli özellikteki hasar taleplerini dijital kanallarımız üzerinden el değmeden karşılıyor. 2021 yılında gerek oto gerekse oto dışı branşlarda yapay zeka temelli geliştirmeler ile el değmeden hasar ödeme kapsamını genişleterek daha çok sayıda üründe tazminat süreçlerini bu kanallar üzerinden gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

PANDEMİDE BİR ÇOK KOLAYLIK SAĞLANDI

Pandemi süreci boyunca birçok yeni ürünü devreye aldıklarını ve sigortalılarına hayatlarını kolaylaştıracak birçok avantajdan yararlanma imkanı sunduklarını söyleyen Şencan sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz Ticari Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası ürünümüz tamamen dönemin ihtiyaçlarından yola çıkılarak tasarlandı. Yeni bir salgın hastalık riskine karşı finansal koruma sağladığımız Ticari Parametrik Hastalıklar Sigortası ürünümüz, Türkiye’de bir ilk olarak sektörde yer edindi. Tahsilatı sağlanamayan poliçelerin otomatik iptalini erteledik, taksit ertelemesi ve ek taksit avantajları sağladık. Poliçe vadesi bitmek üzere olan ancak Covid-19 salgını nedeniyle kasko, sağlık, ferdi kaza ve konut poliçeleri kapsamındaki check-up, diş paketi, mini onarım gibi hizmetleri alamayan sigortalılarımızın hizmet kullanım haklarını uzattık. Mobil ekipler ile istenilen yerde cam değişimi ve onarımı hizmeti verdik.Oto, konut ve işyeri hasarlarında online hasar tespiti ile sosyal mesafenin korunmasını ve ekspertiz sürecinin hızlanmasını sağladık.Kasko sigortalılarımızın, onarım veya mini onarım görecek olan binek ve hafif ticari araçlarını evinden teslim alıp onarım sonrasında evine teslim etmeye başladık. Salgın riski nedeniyle evinden ayrılmak istemeyen veya aracını onarım için servise götürmeye vakti olmayan müşterilerimize yönelik Kapıdan Oto Servis uygulamamızı İstanbul içinde kalıcı hale getirdik. 18-35 yaş arası tüketicilere hitap etmek amacıyla juno’yu hayata geçirdik. Cep telefonu ekran kırılmasına karşı koruma hizmeti sunan mobil uygulamamız “juno”yu, önümüzdeki günlerde evcil hayvanlar, insan sağlığı ve klasik sigortacılıktan çok farklı, ezber bozan diğer servisler ile de zenginleştirmeye devam edeceğiz.”

ÇALIŞANLARIN YARISINDAN FAZLASI KADIN

Anadolu Sigorta’nın insan kaynakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğialanındaki çalışmalarına değinen I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu ise şöyle konuştu: “Pandemi sürecinde dijital uygulama ve hizmetleri çalışmalarımızın odağına aldık. İnsan kaynakları alanında “Biz Bize” mobil platformuyla ortak bir buluşma noktası yarattık. Sabancı Üniversitesi danışmanlığında her kademedeki çalışan, stajyer, acente ve tüm paydaşlarımızın iş ve sosyal hayatlarındaki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Anadolu Sigorta Akademi projesini hayata geçirdik. Üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmalarına ve kariyerlerini planlamalarına yardımcı olmak için Anadolu Sigorta Gençlik Senatosu/Young Vision programını başlattık. Anadolu Sigorta olarak gençlerin iş hayatına atılmalarına ve pandemi döneminin olumsuz etkilerinden sıyrılarak istihdama katılmalarına yardımcı olmak için ise Genç Anadolu projesini başlatıyoruz. Bu proje ile sektörümüze yeni ve genç acenteleri kazandırarak katkı sağlamayı ve nitelikli acente ağımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Daima toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir şirket olarak, kadın istihdamını artırmayı ve kadın çalışanlarımızın kariyerleri boyunca gelişimlerine sürekli destek olmayı hedefliyoruz. 2020 yılında kadın çalışan oranımız yüzde 51 olarak kaydedildi. Kadın oranına ek olarak yönetim ekiplerimizde kadınların daha fazla temsil edilmesine de önem veriyoruz. 2020 yılında üst ve orta kademe yöneticilerimizin yüzde 43’ünü kadın yöneticiler oluşturdu.Arya Kadın Yatırım Platformu ile yaptığımız iş birliği kapsamında kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamda destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Arya iletişim ağında bulunan girişimcilere, yatırımcılara ve üyelere özel, sigortacılık ile ilgili interaktif online eğitimler vermeye başladık. Ayrıca Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve UN Women’ın ortaklığındaki “Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri”nin imzacısı olduk. Bu taahhütname ile uluslararası çalışma ve insan hakları standartları uyarınca, işletmelerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesinde bir payı ve sorumluluğu olduğunu kabul ederek, bu alandaki adımlarımızı küresel standartlara göre atmaya başladık.”

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan ve I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu’nun katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında,şirketin yeni dönem hedefleri ve tüm dünyayı derinden etkileyen pandeminin sigorta sektörüne ve şirkete olan etkileri paylaşıldı.