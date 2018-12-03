Online oyunlar için dijital kod dağıtımı yapan Perdigital’in, kullanıcılar ile yayıncıları bir araya getiren “Göster Kendini” etkinliği, 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde Vodafone Park'ta gerçekleşecek. 19 Ocak 2019 Cumartesi günü Wolfteam ve Zula oyunlarının oynanacağı etkinlikte Wolfteam yayıncılarından; Angelbooy, BLoodRappeR, CombatStaR ve Nyks, Zula yayıncılarından ise; Growe, Halil Örenler, Megasound, Muhammet YT ve Rainlox oyunseverlerle buluşacak.
20 Ocak Pazar günü ise League of Legends, Fortnite ve CS:GO oyunlarının oynanacağı etkinliğe, AlpTV, Alaracle, Alexiahill, BigMomm, Cihad Kiriş, Evenstar, Lakasaba, LoL Pit, Miranda Kerry, Noel Dayı, PBY Kaptan, Senna, Thaldrin, Theokoles ve zeoNNN katılacak.
ÖDÜLLÜ TURNUVALAR DÜZENLENECEK
İki gün boyunca saat 10.00'dan 22.00'ye kadar devam edecek etkinlikte ödüllü turnuvalar, saat başı çekilişler, yayıncılar ile katılımcılar arasında maçlar ve çeşitli oyunlar düzenlenecek.
2015 yılının Haziran ayında kurulan ve Valve, Gameforge, Riot Games, Joy Game, Lokum Games, Oasis Games, Epic Games, Nfinity Games, BluTv gibi şirketlerle çalışan Perdigital platformu, online oyunlar için e-pin başta olmak üzere farklı kategorilerde dijital kod şekline getirilebilen ürün ve servisler sunuyor.
Perdigital.com İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Serdar Pirnal, “Ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz ilk etkinlikte bine yakın kullanıcımızla bir araya geldik. Bu ikinci etkinliğimize yaklaşık 3 bin kişinin katılmasını bekliyoruz” dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.