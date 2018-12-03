Online oyunlar için dijital kod dağıtımı yapan Perdigital’in, kullanıcılar ile yayıncıları bir araya getiren “Göster Kendini” etkinliği, 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde Vodafone Park'ta gerçekleşecek. 19 Ocak 2019 Cumartesi günü Wolfteam ve Zula oyunlarının oynanacağı etkinlikte Wolfteam yayıncılarından; Angelbooy, BLoodRappeR, CombatStaR ve Nyks, Zula yayıncılarından ise; Growe, Halil Örenler, Megasound, Muhammet YT ve Rainlox oyunseverlerle buluşacak.

20 Ocak Pazar günü ise League of Legends, Fortnite ve CS:GO oyunlarının oynanacağı etkinliğe, AlpTV, Alaracle, Alexiahill, BigMomm, Cihad Kiriş, Evenstar, Lakasaba, LoL Pit, Miranda Kerry, Noel Dayı, PBY Kaptan, Senna, Thaldrin, Theokoles ve zeoNNN katılacak.

ÖDÜLLÜ TURNUVALAR DÜZENLENECEK

İki gün boyunca saat 10.00'dan 22.00'ye kadar devam edecek etkinlikte ödüllü turnuvalar, saat başı çekilişler, yayıncılar ile katılımcılar arasında maçlar ve çeşitli oyunlar düzenlenecek.

2015 yılının Haziran ayında kurulan ve Valve, Gameforge, Riot Games, Joy Game, Lokum Games, Oasis Games, Epic Games, Nfinity Games, BluTv gibi şirketlerle çalışan Perdigital platformu, online oyunlar için e-pin başta olmak üzere farklı kategorilerde dijital kod şekline getirilebilen ürün ve servisler sunuyor.

Perdigital.com İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Serdar Pirnal, “Ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz ilk etkinlikte bine yakın kullanıcımızla bir araya geldik. Bu ikinci etkinliğimize yaklaşık 3 bin kişinin katılmasını bekliyoruz” dedi.

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