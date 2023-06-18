Dallas Ven Enstitüsü/Texas Vascular Institute, "Damar hastalığı, dolaşım sisteminizin oksijeni giderilmiş kanı dokularınızdan kalbinize geri döndüren kısmını etkileyen herhangi bir sorun veya durumu ifade eder" diyor.

Englewood, Ohio'daki Miami Valley Hastanesi'ndeki Premier Kardiyovasküler Enstitüsü'nden Kardiyoloji uzmanı Dr. Abdelhamed Abdelhamed, "Sağlıklı bireylerde, damarlar kanın periferden kalbe geri dönmesini sağlar ve böyle bir işlevi yerine getirmesi için, bu damarların içinde kanın yalnızca tek yöne gitmesine izin veren kapakçıklar vardır" diyor.

"Birkaç nedenden dolayı bu kapakçıklar hasar görebilir ve bir kez hasar gördüklerinde kan yerçekimi ile çevreye gidecek ve bu venöz hastalığın başlangıcıdır" diye ekliyor.