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Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşen damar hastalığının semptomlarına dikkat edin. Yetişkin insan vücudunda yaklaşık 60.000 mil kan damarı vardır; bu, dünyadaki mesafenin iki katından fazladır. Yine de onları ikinci kez düşünmeden hayatın içinden geçmek kolaydır. Ancak, tedavi edilmediği takdirde hayatınızı etkileyebilecek damar hastalığının ince ve çok da ince olmayan belirtilerini göz ardı etmemelisiniz.

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  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

    Cleveland Clinic, "Genel olarak venöz hastalık çok yaygındır" diyor. Varisli damarlar yetişkinlerin yaklaşık üçte birini etkiler. Varisli 50 yetişkinden biri, genellikle 50 yaşın üzerindeki insanları etkileyen kronik venöz yetmezlik geliştirir ve yaşlandıkça risk artar.
  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

    Mississippi'deki Güney Kardiyovasküler Enstitüsünde girişimsel kardiyolog olan Dr. Scott Joransen, "İnsanların bacaklarında bir kan pıhtısı olduğunda, bu durum kapakçıklarına zarar verebilir ve kapakçıkların hasar görmesi, bacaklarında oluşan basınç gibi uzun vadeli semptomları olabilir" diyor.
  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

    "Ancak yaşlandıkça aynı şey bir pıhtıdan değil, sadece yaşlanmadan ve damarlarda ve kapakçıklarda hasardan da olabilir ve bu da bacaklardaki damarda anormalliklere neden olabilir" diye ekliyor. İşte damarlarınızı sağlıklı tutmak için bilmeniz gerekenler…
  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

    BACAK DAMARI HASTALIĞI NEDİR?

    Johns Hopkins Medicine'e göre damarlar, kanın tek yönde akmasını sağlayan kapakçıklara sahip ince duvarlı damarlardır. "Kalp, oksijen açısından zengin kanı vücudun dokularına daha kalın duvarlı arterler yoluyla pompalar; damarlar bu kanı kalbe geri döndürür."
  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

    Dallas Ven Enstitüsü/Texas Vascular Institute, "Damar hastalığı, dolaşım sisteminizin oksijeni giderilmiş kanı dokularınızdan kalbinize geri döndüren kısmını etkileyen herhangi bir sorun veya durumu ifade eder" diyor.

    Englewood, Ohio'daki Miami Valley Hastanesi'ndeki Premier Kardiyovasküler Enstitüsü'nden Kardiyoloji uzmanı Dr. Abdelhamed Abdelhamed, "Sağlıklı bireylerde, damarlar kanın periferden kalbe geri dönmesini sağlar ve böyle bir işlevi yerine getirmesi için, bu damarların içinde kanın yalnızca tek yöne gitmesine izin veren kapakçıklar vardır" diyor.

    "Birkaç nedenden dolayı bu kapakçıklar hasar görebilir ve bir kez hasar gördüklerinde kan yerçekimi ile çevreye gidecek ve bu venöz hastalığın başlangıcıdır" diye ekliyor.
  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

    Florida'daki Ponte Vedra Vein Enstitüsü'nde damar uzmanı ve tıbbi direktör olan Dr. Megan Deacon-Casey, "Damar hastalığı bacaklarda meydana gelen bir süreçtir ve aslında vücudun farklı bölgelerinde meydana gelebilir" diyor.

    Şunu ekliyor: "Pek iyi çalışmayan hatalı kapakçıklarınız var. Ve bu, bacaklarda fazladan kan akışının yanlış yöne gitmesine neden oluyor. Böylece, artan basınç, artan hacim elde edersiniz. Zamanla bu damarlar büyür ve büyür."
  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

    DAMAR HASTALIĞI ÇEŞİTLERİ

    Johns Hopkins Medicine'e göre damar hastalığı aşağıdakileri içerir.

    Genişlemiş, şişmiş, düğümlenmiş mor damar kümeleri olan varisli damarlar.

    Yüzeysel tromboflebit, lokalize şişlik, ağrı veya hassasiyetle ilişkili kırmızı, tıkalı, kordon benzeri damarlar.

    Derin ven tromboflebiti, damardaki bir kan pıhtısına yanıt olarak ortaya çıkan bir damarın (genellikle bir ekstremitede, özellikle bacaklardan birinde) iltihaplanması.
  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

    DAMAR HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

    Deacon-Casey, yanlış kan akışının damarlarda artan basınca ve artan hacme neden olduğunu söylüyor. "Ve zamanla ne yapar, bu damarlar büyür ve büyür. Varis denilen damarlardan bazılarını yüzeyde görmeye başlarsınız. Bunlar genellikle büyük, şiş ve şişkindir. Ve sonra örümcek damarlar gibi venöz yetmezliğin yapabileceklerinin diğer kısımlarını görebilirsiniz." diyor. 
  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

    Clearwater, Florida'daki Ven Center'da damar ve endovasküler cerrah olan damar uzmanı Dr. Yves Gabriel, damar hastalığının semptomlarının hastalığın konumuna bağlı olduğunu söylüyor.

    "Belirli bir mesafeyi yürüdükten sonra ayağa kalktığında ağrısı olan bazı hastalar var" diyor. "Bu açıkça bir şeylerin döndüğünü gösteren çok açık bir işaret. Aynı zamanda vasküler hastalığın bir işareti olan trofik değişiklikler denen bir şey var ve bu, birisinin zayıf tüy büyümesi veya ülserasyonları olan bir bölge geliştirdiği zamandır. Açıkça bu, nekroza kadar ilerleyebilir ve karın veya üst ekstremitelerde de benzersiz ağrı setleri gibi anormal hissettiren herhangi bir şey."
  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

    Deacon-Casey birden fazla semptom var, ancak zamanla, yaptığınız her şeyi etkileyecek şekilde kronik olarak daha da kötüleşebilirler. Cildiniz bozulabilir. Yürümekte zorluk çekebilirsiniz. Her gün seni etkileyen bir acıya sahip olabilirsin." diye ekliyor. 

    Diğer semptomlar arasında huzursuz bacaklar, kramplar, lenfödem veya bacaklarda şişme, kalınlaşmış deri yer alır.
  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

    KİMLER DAMAR HASTALIĞI RİSKİ ALTINDADIR?

    New York'taki Sina Dağı Sağlık Sistemine göre damar hastalığı için risk faktörleri şunları içerir:

    Yaş,

    Aile öyküsü,

    Kadın olmak,

    Bacaklarda derin ven trombozu öyküsü,

    Obezite,

    Hamilelik,

    Uzun süre oturmak veya ayakta durmak,

    Uzun olmak.
  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

    Dallas Ven Enstitüsüne göre damar hastalığı gelişme riski yaşla birlikte artar. 45 yaşın üzerindeki Amerikalıların üçte birinde bir tür damar hastalığı var.

    Gabriel, "Hastanın aile geçmişinin ne olduğunu anlaması çok önemli. Bu bilgiyle, belirti ve semptomları daha sonra fark etmeleri durumunda daha iyi silahlanabileceklerine kesinlikle inanıyorum. Ancak bir kez daha, çok geç olana kadar belirti ve semptom göstermeyen bazı hastalar var, bu nedenle ailenizi anlayın. Geçmişiniz ve anlayışınız baştan itibaren çok önemlidir." diyor.
  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

     

     

    NE YAPMAK GEREKİYOR?

    Damar hastalığı için en iyi tedavi korunmadır. Johns Hopkins Medicine, yürüyün, egzersiz yapın, kilonuzu kontrol edin, alçak topuklu ayakkabılar giyin ve tek bir pozisyonda uzun süre oturmaktan veya ayakta durmaktan kaçının.

    Uzun uçak veya araba yolculuklarında, düzenli olarak durun ve dolaşın.

     

    Damar hastalığı belirtileri geliştirirseniz, tedavi arayın. 

     
  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

    Florida'daki Ponte Vedra Vein Enstitüsü'nde doktor asistanı olan Cristal Boatwright, "Semptomlarınız artmaya ve günlük yaşam aktivitelerinizi engellemeye başlıyorsa, sevdiğiniz şeyleri yapamıyorsanız, bacaklarınızın daha yorgun olduğunu fark ediyorsanız, bunu hayatla ilişkilendirme eğilimindeyiz. Ama biz yürümek için yaratıldık, aktivite yapmak için yaratıldık. Yaşam tarzınızı bozmak için ne kadar erken tedavi olursanız, sizin için o kadar kolay olur ve sonuçlar o kadar iyi olur." diyor.
  • Göz ardı ettiğinizde daha da kötüleşiyor! Bunlar bacak damarı hastalığının belirtileri

    Joransen, tedavilerin kompresyon çorapları giymeyi içerebileceğini söylüyor. Daha ciddi vakalar için, "Kanın sağlıklı damarlardan akması için hastalıklı damarı kapattığımız damar ablasyonu ile semptomlar büyük ölçüde düzeliyor. Çoğu zaman bu, semptomları önemli ölçüde azaltır." diyor.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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