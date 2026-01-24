Göz damlası orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı?

Günlük hayatta karşılaşılan sağlık sorunları, oruç tutanlar açısından zaman zaman kafa karışıklığına neden olabiliyor. Göz rahatsızlığı yaşayanlar, sahurdan iftara kadar geçen sürede göz damlası kullanıp kullanamayacağını sıkça araştırıyor. “Orucu bozar mı” sorusu ibadeti doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirme isteğinin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar, göz damlası kullanımının oruç üzerindeki etkisini açık ve anlaşılır bir çerçevede ele alıyor. Bu açıklamalar sayesinde, Ramazan ayında hem tedavi sürecini aksatmamak hem de gönül rahatlığıyla oruç tutmak mümkün oluyor.

DİYANET’E GÖRE GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre, göz damlası kullanmak orucu bozmuyor. Kurulun değerlendirmesinde, göz yoluyla damlatılan ilacın vücuda besleyici herhangi bir katkı sağlamadığı özellikle vurgulanıyor. Oruçta esas olan husus, yeme, içme ya da bunların anlamına giren bir fiilin bilinçli şekilde yapılması olarak açıklanıyor. Göz damlası ise bu tanımın dışında tutuluyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu, gözden uygulanan damlanın çok küçük bir kısmının genze ya da boğaza ulaşma ihtimali bulunsa bile bunun yeme ve içme kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtiyor. Çünkü bu durum, kişinin isteyerek ve bilerek yaptığı bir beslenme fiili anlamı taşımıyor. Ayrıca göz, fıkhi açıdan sindirim sistemine doğrudan açılan bir organ olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle göz yoluyla yapılan tedaviler, orucu bozan unsurlar arasında sayılmıyor. Diyanet’in bu yaklaşımı, özellikle tedavi süreci devam eden kişiler için önemli bir kolaylık sunuyor. Göz enfeksiyonu, alerji ya da kronik rahatsızlık nedeniyle damla kullanmak zorunda olanlar, oruç ibadetini yerine getirirken sağlıklarını riske atmak zorunda kalmıyor. ORUÇLUYKEN GÖZ DAMLASI KULLANMAK CAİZ Mİ? Diyanet’in görüşüne göre, oruçluyken göz damlası kullanmak caiz kabul ediliyor. Oruç, temel olarak yeme, içme ve bu anlama gelen davranışlarla bozuluyor. Göz damlası ise ne beslenme amacı taşıyor ne de doğrudan mideye ulaşan bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu, sağlık sorunlarının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Tedavi amacıyla kullanılan göz damlasının, oruç ibadetine zarar vermediği açıkça belirtiliyor. Bu yaklaşım, özellikle uzun süreli göz tedavisi gören kişiler için önemli bir kolaylık sağlıyor. Oruç tutarken sağlık tedbirlerini ihmal etmemenin dinen de uygun olduğu ifade ediliyor.

GÖZ DAMLASININ TADI BOĞAZDA HİSSEDİLİRSE ORUÇ BOZULUR MU? Göz damlası kullanan bazı kişiler, damlatma sonrasında boğazda hafif bir tat hissettiğini dile getiriyor. Bu durum, “Göz damlası orucu bozar mı?” sorusunun daha sık gündeme gelmesine neden oluyor. Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre, boğazda hissedilen bu tat orucu bozan bir durum olarak değerlendirilmiyor. Çünkü bu his, bilinçli şekilde yapılan bir yeme ya da içme fiili anlamı taşımıyor. Ayrıca göze damlatılan ilacın boğaza ulaşan miktarı son derece sınırlı kabul ediliyor. Bu nedenle böyle bir tat hissi, orucun geçerliliğini etkilemiyor. SAHUR VE İFTAR ARASINDA GÖZ DAMLASI KULLANILIR MI? Ramazan ayında sahur ile iftar arasındaki sürede göz damlası kullanmak zorunda kalan kişiler için Diyanet’in açıklamaları net ve yol gösterici bir çerçeve sunuyor. Tedavi amacı taşıyan göz damlası kullanımı, orucun ruhuna ve temel esaslarına aykırı kabul edilmiyor. Diyanet’e göre, bu tür uygulamalar yeme ve içme kapsamında değerlendirilmediği için orucun geçerliliğini etkilemiyor. Bu durum, özellikle gün içinde düzenli tedaviye ihtiyaç duyan kişiler açısından önemli bir kolaylık sağlıyor.