Gözleme tarifi, nasıl yapılır?

Gözleme, hepimizin severek ve iştahla yediği bir börek çeşididir. Hazır yufkadan alıştığımız gözlemeyi bu kez de kendimiz yapalım istedik.
Gözleme Tarifi Malzemeleri:
Gözleme Hamur İçin;
- 1 yemek kaşığı kuru maya
- 1,5 su bardağı ılık su
- 4-5 su bardağı un
- Tuz
Gözleme İçi İçin;
- Yarım kilo ıspanak
- 1 çay bardağı Lor peyniri
- 1 adet soğan
- Tuz
Gözleme Üzerine:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Gözleme Tarifi Hazırlanması:
- Önce maya suda eritilir.
- Unun içerisine eklenir ve tuz ilave edilerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurulur.
- Biraz dinlenmeye bırakılır.
- Soğan doğranır, ıspanaklar ayıklanıp doğranır ve suyu sıkılır.
- İçine peynir de ilave edilir, az tuzla harmanlanır.
- Hamurdan ufak parçalar kopararak merdane ile açılır.
- Açılan hamurun içerisine harcı konulur ve kapatılır.
- Teflon tava ısıtılarak hazırlanan gözlemeler altı ve üstü çevrilerek pişmesi sağlanır.
- Çıkardıktan sonra üzeri tereyağı ile yağlanır.
- Servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
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