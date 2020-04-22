UEFA'nın bugün 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı video konferans toplantı tamamlandı. Avrupa futbolunun patronu, üye ülkelerden liglerin ve kupa maçlarının tamamlanmasını istedi. Mart ayı ortasında oluşturulan 2 çalışma grubu tarafından incelenen seçenekler, üye federasyonlara iletilirken, hem milli maçları hem de kulüp maçlarını kapsayan çeşitli takvim seçenekleri sunuldu. Bunun yanı sıra UEFA'nın üye federasyonlara yapılacak ödemeleri yerine getirme taahhüdünün yinelenmesi de toplantıda görüşülen bir diğer konu oldu. UEFA, yarın gerçekleştireceği toplantının ardından alınacak olan kararları açıklayacak.

CEFERİN NELER SÖYLEMİŞTİ?

UEFA Başkanı Alexander Ceferin "Liglerin en geç Ağustos'ta bitirilmesi lazım yoksa Eylül veya Ekim ayına sarkarsa 2020-2021 sezonunda sıkıntı yaşarız" dedi.

SÜPER LİG

Türkiye Futbol Federasyonu kurmayları salgının Türkiye'deki durumuyla ilgili yetkili kuruluş ve kişilerle sürekli irtibat halinde. Bu kapsamda belli başlı planlar yapan federasyon yetkilileri mevcut durum itibarıyla 5 Haziran'da ligleri yeniden oynatmayı planlıyor.

NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

Türkiye'de ligler koronavirüs nedeniyle süresiz ertelenmiş, müsabakaların ileri bir tarihe alındığı duyurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de şu açıklamayı yapmıştı: "Bir değerlendirme yapacağız. Şartlar olumlu devam ederse, liglere haziran ayının başında başlayabileceğimizi ümit ederim. Temmuzun en geç ortasında sezonu bitirebilme hesapları yapıyoruz. Biz şanslı bir ülkeyiz, diğer liglere göre 8 haftaya ihtiyacımız var. 2 Türkiye Kupası maçı var ve Başakşehir'in de Avrupa maçları var. Haziran ayında başlayıp, temmuz ayının sonunda ligi bitirebiliriz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ NASIL OYNANACAK?

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin akıbetine dair iki seçenek üzerinde duruyor. A planında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalinin 29 Ağustos'ta oynanması gündemde. Dev maçın söz konusu tarihe yetişmesi için askıya alınan son 16 turu maçları, çeyrek final ve yarı finalin temmuz ve ağustos aylarında oynatılması hesaplanıyor. B planı ise bir hafta sürecek sekizli mini turnuva ile Devler Ligi şampiyonunu belirlemek. Başakşehir'in yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nde ise durum biraz daha karışık. Son 16 turu maçlarının rövanşının oynanmadığı turnuva için UEFA'nın arayışları sürüyor.

VAR'LA İLGİLİ SÜRPRİZ İDDİA

Fransız basınından L'Equipe, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için flaş bir iddiada bulundu. Haberde, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin kalan maçlarında büyük ihtimalle VAR'ın kullanmama kararı aldığı ifade edilirken bunun nedeni olarak daha az insanın maçlarda yer alması düşüncesi gösterildi.

ALMANYA

Geçen hafta Almanya Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, kulüplerin bir araya geleceği 17 Nisan'daki toplantının 23 Nisan'a alındığı duyurulmuştu. Kulüplere daha fazla zaman vermek için erteleme yapıldığı kaydedilerek, "Alman hükümetinin son kararları da baz alınarak, nasıl ilerlenmesi konusunda 36 takım gelecek hafta karar verecek" denildi.

DFL Başkanı Christian Seifert, 30 Nisan'a kadar ertelenen ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söylemişti. Öte yandan, hükümet tarafından futbol maçlarının 31 Ağustos'a kadar seyircili oynanmamasına karar verildiği açıklanmıştı.

HOLLANDA

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sona erdirilmesi için kulüplerle görüşüleceğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle spor organizasyonlarının yasaklanmasının ardından 2019-2020 sezonuna devam edilmemesinin amaçlandığı belirtildi. Federasyonun bu konuda UEFA'ya danıştıktan sonra kulüplerle bir araya gelerek karar vereceği kaydedildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs nedeniyle spor karşılaşmaları dahil büyük etkinliklerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıklamıştı.

FRANSA

Fransız futbolunda sahalara dönüş için hedeflenen tarih 17 Haziran. Lig yönetimi, maçların başlangıcına dair hazırladığı yol haritasını açıkladı. 2019/2020 sezonuna 17 Haziran'da kaldığı yerden başlamak isteyen yetkililer, 25 Temmuz'da sezonu noktalamayı planlıyor. 2020/2021 sezonu için belirlenen başlangıç tarihi ise 22 Ağustos. Söz konusu planın resmiyete kavuşması için Fransız hükümetinin nisan sonunda sokağa çıkma yasağı hakkında alacağı yeni karar bekleniyor.

İTALYA

Serie A Lig Birliği üyesi 20 kulübün yöneticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayı başından beri maçların oynanmadığı birinci ligde mevcut sezonun geleceğini video-konferans yöntemiyle yapılan toplantıda değerlendirdi. Serie A'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 kulübün oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, hükümetin gerekli izni vermesi durumunda, ilgili kurulların belirlediği sağlık ve güvenlik kuralları çerçevesinde, kulüplerin ve lig yönetiminin 2019-2020 sezonunu tamamlama niyetinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin "2. aşama" olarak dile getirdiği tedbirlerin gevşetileceği aşamada, sportif faaliyetlerin FIFA ve UEFA'nın belirlediği yönlendirmelere ve İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) kararlarına uygun şekilde yeniden başlayacağı aktarıldı. Serie A Lig Birliğinin açıklamasının, sportif faaliyetlerin ve ligin yeniden başlamasına mesafeli olduğunu daha önce açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'nın FIGC ile yarın yapacağı görüşme öncesi gelmesi dikkati çekti.

Bakan Spadafora, ülkede halihazırda yürürlükte olan ve 4 Mayıs'ta gevşetilmesi gündemde olan sıkı tedbirler arasında Serie A'daki takımların antrenmanlarına başlaması konusunda şüpheleri olduğunu açıklamıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle Serie A'da 9 Mart'tan bu yana maç yapılmıyor. Salgın nedeniyle şu ana kadar 24 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen sıkı tedbirler, 4 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

İNGİLTERE

İngiltere Premier Lig takımları durumu değerlendirmek üzere bugün bir araya gelecek. Premier Lig'in Haziran ayında yeniden başlaması bekleniyor.

İSPANYA

İspanya Futbol Federasyonu, liglerin bitirilmesi durumunda son puan durumuna göre; ilk dört takımın Şampiyonlar Ligi'ne gideceğini açıkladı. La Liga 27. haftasında askıya alınırken, karar için UEFA'nın 23 Nisan'daki toplantısı bekleniyor.

BELÇİKA

Belçika'nın sağlık endişeleri ve mali sorunlar nedeniyle sezonu iptal etme kararı Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ni (UEFA) rahatsız etti. Nihai karar 24 Nisan'a ertelendi.