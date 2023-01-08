Gözlerde kızarıklıkla başlıyor

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Aylardır etkili olan virüsler nedeniyle bu yıl salgın hastalıklarda da artış yaşanıyor. Son zamanlarda adenovirüs vakalarında yükseliş meydana geldiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin özellikle küçük bebeklerde hastaneye yatacak kadar ağır seyredebildiğine dikkat çekti.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ GÖZLERDE İLTİHAP

Adenovirüs enfeksiyonunun kusma, ishal, yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı gibi belirtilerle geliştiğini ifade eden Dr. Şirin Seçkin "En önemli belirtisi ise gözlerde kızarıklık, çapaklanma, şişme ve sulanma ile ortaya çıkan konjonktivit. Gözlerin düzelmesi bazen üç haftayı bulabiliyor. Ancak üç haftayı geçerse muhakkak bir göz doktoruna görünmekte fayda var" dedi. Çocuklarda hastaneye yatışların en önemli nedeninin düşmeyen yüksek ateş olduğunu belirten Dr. Seçkin "Ateş eğer 38 dereceye kadar çıkmışsa daha fazla beklemeden ateş düşürücü vermek lazım. Ayrıca bu enfeksiyonda uzun süreli antibiyotik tedavisi uygulamak gerekebiliyor. Eğer iyi tedavi edilmezse sinüzit, kulak enfeksiyonu ya da akciğer enfeksiyonuna neden olabiliyor" şeklinde konuştu.

EVDE BAKIM İÇİN BUNLARI YAPIN

Adenovirüs enfeksiyonunda evde bakımın da önemli bir rahatlama sağladığını ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Kızarmış ve şişmiş gözler için soğuk çay kompresi uygulamak tedaviye destek anlamında doğru bir uygulama olur. Yine gözlerdeki kuruluğu önlemek için suni göz yaşı damlaları kullanılabilir" dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Çocuğun ateşini kontrol altına almak için ılık duş aldırmak, meyve, su ya da çorba gibi bol sıvı takviyesi vermek, boğaz şikayetleri için bal, bağırsak problemleri için de probiyotik vermek iyi gelir" şeklinde konuştu. Dr. Seçkin bir de önemli uyarıda bulundu ve "Komşuya ya da eczaneye danışarak göz damlası veya diğer ilaçlar kullanılmamalı. Aksi takdirde hastalık daha olumsuz seyrediyor ve istenmeyen sonuçlara yola açabiliyor" ifadelerini kullandı.