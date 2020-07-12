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Gözlerine inanamadılar! Musluktan yılan çıktı!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir yayla evinde içme suyu şebekesine yılan girdiği tespit edildi. Öldüğü belirlenen yılan musluktan çıkarıldı

Hatay
İHA

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Topaktaş Yaylasında Soydan ailesinin oturduğu yayla evinde bulunan içme suyu şebekesinden gelen suda farklı koku ve renk değişikliğini fark Sevgi Soydan, durumu eşi Taner Soydan’a söyledi.

İHA'nın haberine göre, evinde bulunan içme suyundaki değişikliğin neden kaynaklandığını öğrenmek isteyen Taner Soydan evindeki su şebekesine bakması için bir tesisatçı çağırdı.

Evde bulunan su borularını inceleyen ve musluğu açan tesisatçı musluk içerisinde ayakkabı bağcığına benzer nesne fark ederek yerinden çıkarttı. Musluğu yerinden çıkaran tesisatçı ve evde bulunanlar gözlerine inanamadı.

İçme suyu tesisatına giren ve kokuya neden olanın yılan olduğu anlaşıldı.

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