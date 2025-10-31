Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak! - Göztepe Haberleri

        Göztepe, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak!

        Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:41 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:41
        Göztepe, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak!
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Göztepe, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

        Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

        Süper Lig'de son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

        Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk sınavını Göztepe deplasmanında verecek.

        Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan, Ensar Kemaloğlu ve Dal Varesanovic maçta forma giyemeyecek.

