igde oynadığı son 4 maçtan puan çıkaramayan ve teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş’i getiren Göztepe, cuma günü oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni teknik adamıyla çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek kötü gidişe de son noktayı koymayı planlıyor. Göztepe ile Bursaspor, bu hafta 43. kez birbirlerine rakip olacak. İki takımın daha önce oynadığı maçlarda ev sahibi Göztepe sahadan 14 kez galibiyetle ayrılırken, konuk Bursaspor ise 16 maçta üç puana uzanan taraf oldu. İki takım 12 maçta ise eşitliği bozamadı. Geçen sezon tarafların ligde mücadelelerinde Bursa’da oynanan maç golsüz noktalanırken, Göztepe kendi sahasında Bursa temsilcisini Ghilas ve Tayfur’un golleriyle 2-1 devirdi.
ÖZDEŞ KASIMPAŞA'DA ÜSTÜN
Son 2.5 sezonu Kasımpaşa’da geçiren Kemal Özdeş, bu dönemde takımının başında 4 kez Bursaspor’a rakip oldu. 2016/2017 sezonunda Özdeş’in takımı deplasmanda oynanan karşılaşmada rakibine tek golle kaybederken, iç sahada 4-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Geçen yıl ise İstanbul’da oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona ererken, Özdeş’in Kasımpaşa’sı deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti. Deneyimli teknik adam 2014/2015 sezonunda Balıkesirspor’un başındayken Bursaspor deplasmanından 4-2’lik yenilgiyle ayrılmıştı.
TİTİ VE UMUT İÇİN DUYGUSAL MAÇ
Göztepe ve Bursaspor’da forma giyen iki isim, bu hafta eski takımlarına rakip olmanın heyecanını yaşayacak. Geçen sezon Bursaspor’da 36 resmi maçta forma giyen ve sezon başında İzmir temsilcisine transfer olan Titi eski takımına karşı ter dökmenin heyecanını yaşayacak. Sezon başında Bursaspor’un Beşiktaş’tan kiraladığı Umut Nayir de bir dönem formasını terlettiği Göztepe’ye karşı Bursaspor formasıyla gol arayacak. 2016/2017 sezonunda Göztepe formasını terleten Umut, 35 resmi maçta forma giydiği Göztepe’de 18 gole imza atarak, takımın Süper Lig’e yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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