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Bu itiraf pek çok açıklamanın da önünü açmış, pek çok oyuncu kendisinin de tacize uğradığını açıklamıştı. Hollywood'da #MeToo adıyla tacize karşı büyük bir hareket başlamıştı. Binlerce kişi meydanlarda ve sosyal medyada tacizleri protesto etmişti.